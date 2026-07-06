Federación brasileña toma una decisión y define el futuro de Carlo Ancelotti

Sin embargo, los altos mandos del organismo federativo han querido disipar de manera inmediata cualquier tipo de especulación sobre el banquillo.

Confederación Brasileña de Fútbol ha decidido adoptar una postura de firmeza institucional tras la dolorosa y prematura eliminación sufrida en la Copa del Mundo de 2026 . El reciente descalabro deportivo ante la selección de Noruega en los octavos de final había desatado innumerables debates en el entorno mediático internacional.

El coordinador general de selecciones y máximo responsable operativo de la Canarinha, Rodrigo Caetano, compareció públicamente para ratificar de forma oficial el proyecto actual. El directivo sudamericano aseguró ante los medios de comunicación que la entidad mantiene intactas sus esperanzas en el trabajo desarrollado por el cuerpo técnico. De esta manera, el técnico italiano Carlo Ancelotti continuará al mando de la escuadra cinco veces campeona del mundo.

La decisión de mantener al preparador europeo en su cargo responde a una estrategia de estabilidad a largo plazo que ya se había diseñado previamente de forma interna. Pocos días antes del inicio de la cita mundialista en Norteamérica, los dirigentes brasileños procedieron a la ampliación formal del vínculo contractual del técnico. Con dicha firma, el exentrenador del Real Madrid quedó vinculado a la federación hasta el próximo año 2030.

Para los responsables de la gestión deportiva de la pentacampeona, la certeza de la continuidad es el argumento principal que genera esperanzas de cara al futuro inmediato. Caetano insistió en que la permanencia del bloque técnico permitirá realizar los ajustes estructurales necesarios en las próximas convocatorias oficiales. El objetivo final de la entidad es regresar con una competitividad notablemente superior para el siguiente torneo internacional.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Conviene recordar que el desembarco original de Carlo Ancelotti en el fútbol sudamericano se produjo formalmente a finales del mes de mayo del pasado año 2025. El estratega italiano dispuso de apenas un único año natural de margen de trabajo para moldear y cohesionar un grupo de futbolistas competitivo. La escasez de tiempo de preparación supuso un reto mayúsculo para intentar asaltar la ansiada sexta estrella mundial.