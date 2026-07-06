Cristiano ratifica su salida y minimiza el Mundial: "Tiene la misma dimensión"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo rompió el silencio luego de la derrota por 1-0 frente a España en los octavos de final del Mundial 2026. Sus declaraciones no tardaron en generar una enorme repercusión en todo el planeta. El atacante de 41 años aseguró que se marcha con la "conciencia tranquila" y defendió con orgullo el gran legado que deja en la historia de su selección. "Salgo con la conciencia tranquila. He dado lo mejor de mí", expresó el histórico futbolista al analizar lo que fue, de manera muy probable, el último partido de su carrera en una Copa del Mundo.



Sin embargo, la frase que más llamó la atención de los aficionados llegó cuando recordó los éxitos obtenidos con la camiseta de su país y el cambio que marcó su generación en el mapa futbolístico. "He ganado tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título. Pues contento", afirmó con firmeza. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Cristiano hizo referencia directa a la conquista de la Eurocopa 2016, que fue el primer trofeo grande en la historia de la selección lusa, además de las dos ediciones de la Liga de Naciones de la UEFA ganadas en los años 2019 y 2025.

La Eurocopa 2016 vale como un Mundial

Incluso, el máximo goleador histórico del combinado portugués aseguró que aquel campeonato europeo conseguido en Francia tiene para él el mismo valor que ganar una Copa del Mundo. "La verdad es que el mayor título que ganó la selección fue en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente", sostuvo el atacante. Con estas palabras, el cinco veces ganador del Balón de Oro cerró una etapa legendaria. Aunque Portugal quedó fuera del torneo y Cristiano no pudo levantar el único gran trofeo que le faltó en su vitrina, el delantero dejó claro que considera cumplida su misión con su patria.