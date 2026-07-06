El mundo aplaude a Yamal: el gesto con CR7 que quedó grabado en video

Una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026 se vivió tras el pitazo final del partido entre España y Portugal. Mientras Cristiano Ronaldo no podía contener las lágrimas por la eliminación de su selección, el joven Lamine Yamal se acercó para darle un sentido abrazo de respeto al histórico delantero portugués, quien quedó visiblemente afectado sobre el terreno de juego. El emocionante encuentro terminó con una victoria de España por 1-0, resultado que clasificó a la selección española a la siguiente ronda del torneo y dejó fuera de la competencia al combinado luso de forma definitiva.

El partido fue sumamente parejo y parecía destinado al tiempo extra, pero el único gol del compromiso llegó de forma agónica al minuto 90+1. Un brillante pase entre líneas dejó al mediocampista Mikel Merino, quien tenía pocos minutos de haber ingresado al campo, completamente solo frente al arquero Diogo Costa. El jugador español no se puso nervioso y definió con mucha serenidad en el mano a mano para marcar el tanto definitivo que desató la locura en el banquillo de España. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Al concluir el encuentro, la frustración se apoderó de Cristiano Ronaldo, quien rompió en llanto inmediatamente. Las cámaras de la transmisión internacional captaron al capitán de Portugal completamente desconsolado en el césped.