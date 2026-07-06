  1. Mundial 2026

El mundo aplaude a Yamal: el gesto con CR7 que quedó grabado en video

Lamine Yamal festejó, pero esta vez se acercó de una forma humilde y abrazó a una de las leyendas que dijo adiós.

El mundo aplaude a Yamal: el gesto con CR7 que quedó grabado en video

Lamine Yamal despidió de la mejor forma a Cristiano Ronaldo.
06 de julio de 2026 a las 16:05

Una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026 se vivió tras el pitazo final del partido entre España y Portugal. Mientras Cristiano Ronaldo no podía contener las lágrimas por la eliminación de su selección, el joven Lamine Yamal se acercó para darle un sentido abrazo de respeto al histórico delantero portugués, quien quedó visiblemente afectado sobre el terreno de juego.

El emocionante encuentro terminó con una victoria de España por 1-0, resultado que clasificó a la selección española a la siguiente ronda del torneo y dejó fuera de la competencia al combinado luso de forma definitiva.

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El partido fue sumamente parejo y parecía destinado al tiempo extra, pero el único gol del compromiso llegó de forma agónica al minuto 90+1. Un brillante pase entre líneas dejó al mediocampista Mikel Merino, quien tenía pocos minutos de haber ingresado al campo, completamente solo frente al arquero Diogo Costa.

El jugador español no se puso nervioso y definió con mucha serenidad en el mano a mano para marcar el tanto definitivo que desató la locura en el banquillo de España.

Al concluir el encuentro, la frustración se apoderó de Cristiano Ronaldo, quien rompió en llanto inmediatamente. Las cámaras de la transmisión internacional captaron al capitán de Portugal completamente desconsolado en el césped.

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Esta triste escena hizo recordar rápidamente su despedida en el Mundial de Qatar 2022, cuando se marchó de la misma manera tras caer ante Marruecos. A pesar del dolor de la derrota, el gran gesto de deportividad de Lamine Yamal al ir a abrazarlo le dio la vuelta al mundo como una de las mejores postales de la Copa del Mundo.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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