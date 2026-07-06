Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO: hora y por dónde ver hoy la batalla de Seattle

Goleador por dos veces en el 4-1 a Paraguay y por una ante Bosnia , Balogun fue después expulsado en ese encuentro por un pisotón fortuito en el tobillo en una pugna con Tarek Muharemovic .

En el Mundial de Brasil 2014, Bélgica derrotó por 2-1 en la prórroga a Estados Unidos , y ahora 12 años después se reencuentran bajo distintas perspectivas, incluso con el equipo norteamericano con el halo de favorito en una revancha en casa en Seattle, marcado por la polémica suspensión del partido de sanción por parte de la FIFA a Folarin Balogun .

Más allá de la agitación que ha provocado la determinación de la FIFA, celebrada por Donald Trump, en lo deportivo Bélgica no ha demostrado aún, a lo largo del Mundial, ser lo que era entonces, al límite de la eliminación en los 16avos de final ante Senegal, mientras que Estados Unidos se ha sentido solvente con el estilo del que la ha dotado Mauricio Pochettino, ganador de tres de sus cuatro choques: 4-1 a Paraguay, 2-0 a Australia y, ya en las eliminatorias, 2-0 a Bosnia.

Bélgica ha sido invencible en sus últimos 17 partidos, desde la derrota por 3-1 contra Ucrania con la que empezó la era Rudi García el 20 de marzo de 2025.

Toda esa secuencia de resultados, con once triunfos y seis empates, incluye una victoria por 2-5 sobre Estados Unidos el pasado 28 de marzo.

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Un aviso para el equipo norteamericano, que sólo ha esquivado una vez la derrota contra los 'Diablos Rojos': venció 3-0 el 13 de julio de 1930 en el primer Mundial disputado en Uruguay. Hace casi un siglo.