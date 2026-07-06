  1. Mundial 2026

EN VIVO: Portugal y España confirman sus onces por los octavos de final

Cristiano Ronaldo busca su pase a cuartos de final ante la España de Lamine Yamal

EN VIVO: Portugal y España confirman sus onces por los octavos de final
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Portugal vs España, en directo: Cristiano Ronaldo busca su pase a cuartos de final
06 de julio de 2026 a las 11:14

Comenzamos con una nueva edición de Clásico Ibérico entre la España de Lamine Yamal y la Portugal de Cristiano Ronaldo, siendo este el tercer duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, después de verse las caras en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

España, que acumula cuatro porterías a cero en este Mundial 2026, igualó lo logrado por Suiza en Alemania 2006 y si le sumamos su último partido de Qatar 2022 (0-0 contra Marruecos), los españoles establecerían un nuevo récord en mundiales en caso de no recibir un gol ante los lusos.

Pero delante estará la Portugal de Cristiano Ronaldo, que anotó su primer gol en una ronda de eliminación directa en mundiales a sus 41 años y buscan alcanzar los Cuartos de Final por primera vez en dos ediciones consecutivas.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

De la Fuente repite el once que alineó España contra Austria

ESPAÑA SALE ASÍ: Unai Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedro Porrro, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Oyarzabal y Lamine Yamal.

Mientras que Portugal hace una variante en su alineación: Diogo Costa, Joao Cancelo, Renato Veiga, Rubén Díaz, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves,Joao Félix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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