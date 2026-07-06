EN VIVO: Portugal y España confirman sus onces por los octavos de final

Comenzamos con una nueva edición de Clásico Ibérico entre la España de Lamine Yamal y la Portugal de Cristiano Ronaldo, siendo este el tercer duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, después de verse las caras en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

España, que acumula cuatro porterías a cero en este Mundial 2026, igualó lo logrado por Suiza en Alemania 2006 y si le sumamos su último partido de Qatar 2022 (0-0 contra Marruecos), los españoles establecerían un nuevo récord en mundiales en caso de no recibir un gol ante los lusos.

Pero delante estará la Portugal de Cristiano Ronaldo, que anotó su primer gol en una ronda de eliminación directa en mundiales a sus 41 años y buscan alcanzar los Cuartos de Final por primera vez en dos ediciones consecutivas.