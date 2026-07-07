Partidos de hoy 7 de julio en el Mundial 2026: hora y por dónde verlos

Este martes se define el último cruce para completar el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026 y será el turno para la selección de Argentina, que sufrió en 16avos frente a Cabo Verde para llegar a esta instancia.
Tras el susto y la esforzada victoria ante el modesto combinado africano, la Albiceleste pretende disipar cualquier duda sobre su condición de favorita con una victoria ante Egipto en su cruce de octavos en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.
Una cita que además deparará un duelo entre Leo Messi y Mohammed Salah, en el que podría ser el último Mundial de ambos capitanes.
"Leo creo que está bien. No refirió nada a pesar de jugar 120 minutos el otro día (ante Cabo Verde) con 39 años. Y si tiene algo no me lo dijo, así que jugará igual", declaró el seleccionador Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa, asegurando que ya tiene el once titular aunque optó por no compartir detalles concretos.
Por su parte, Colombia pone a prueba su invencibilidad ante Suiza en el BC Place de Vancouver (Canadá) por un cupo histórico entre los ocho mejores del mundo y consolidar el liderato de un grupo que ha desatado la ilusión de todo un país de la mano de James Rodríguez.
"Va a ser un partido muy duro contra un equipo bueno", admitió el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo. Su equipo disputa este duelo como la única selección que ha jugado en los tres países anfitriones del torneo, una condición que "le podía haber tocado a cualquiera", pero que los cafeteros tratan de solventar "en el día a día" para que afecte al plantel lo menos posible.
"No es bueno viajar, por el huso horario, el clima y todo, vamos de humedad y altura a sequedad y estamos un poco expuestos a esos cambios", agregó.
De Suiza, Lorenzo destacó que dispone de "mucha disciplina táctica, ataca y defiende bien y tiene sistematizadas muchas acciones de juego de muchos años".
HORA Y CANAL DE LOS PARTIDOS
Argentina vs. Egipto - 10:00 AM de Honduras por Tigo Sports.
Suiza vs. Colombia - 2:00 PM de Honduras por Tigo Sports.