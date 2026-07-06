Mundial 2026: los cruces de cuartos de final confirmados hasta el momento

Este lunes se confirmó el tercer cruce de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Ya quedan menos partidos y los pocos equipos en carrera siguen con la ilusión intacta de conquistar el título. España despachó esta tarde en Dallas a una Portugal que se despidió del torneo y de su máximo goleador histórico, Cristiano Ronaldo, quien confirmó que fue su última aparición a nivel de selecciones.

La 'Roja' se impuso con el único tanto de Mikel Merino cuando parecía que el partido se iba a los tiempos extras (91') y selló su boleto a la siguiente etapa del torneo. De esta manera, los dirigidos por Luis de la Fuente se medirán en cuartos de final contra Bélgica. Los 'Diablos Rojos' dejaron en el camino al anfitrión Estados Unidos en la famosa 'batalla de Seattle'. El equipo de Mauricio Pochettino se vio superado en todas las líneas y le dijo adiós al torneo en medio de la polémica que hubo con su delantero Folarin Balogun. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El atacante de 25 años pudo jugar el partido ante los belgas luego de que la FIFA, con influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le eliminara la tarjeta roja que vio frente a Bosnia en 16avos.

Con todo este escándalo, Bélgica no se vino abajo y superó con cierta facilidad al 'Team USA' con el doblete de Charles De Ketelaere, otro tanto de Hans Vanaken y uno de Romelu Lukaku. Por los locales había descontó Malik Tilman. Los duelos de octavos finalizan este martes con el Argentina-Egipto en Atlanta (10:00 AM) y el Suiza-Colombia en Vancouver (2:00 PM). De acá sale el último partido para la siguiente fase de la competencia.

ASÍ VAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026