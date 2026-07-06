El cambio que podría hacer Scaloni y lo que dijo de Messi: "Si tiene algo..."

Lionel Scaloni, el seleccionador de Argentina, aseguró que Leo Messi está en perfecta condición física para jugar el martes el partido de octavos de final del Mundial contra Egipto y que estará en la cancha en Atlanta pase lo que pase. "Leo creo que está bien. No refirió nada a pesar de jugar 120 minutos el otro día (ante Cabo Verde) con 39 años", explicó Scaloni en rueda de prensa en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, donde mañana se ven las caras ambos equipos desde las 10:00 AM de Honduras.

"Y si tiene algo no me lo dijo, así que jugará igual", añadió el técnico, que aseguró que ya tiene el once titular para mañana, aunque optó por no compartir detalles concretos. Detalló que ni siquiera ha comentado el plantel que saltará mañana de partida con sus jugadores, pero admitió que algunos medios "más o menos ya saben por dónde va el tema". Varios medios argentinos apuntan hoy que la lista de salida será similar a la que jugó de inicio en la victoria por 3-2 contra Cabo Verde en octavos de final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Se habla de la posibilidad de que Leandro Paredes, que solo ha sido titular ante Jordania con la clasificación ya certificada en fase de grupos, vuelva a estar de inicio.

Scaloni precisamente alabó el trabajo de Alexis Mac Allister, que ha jugado en la posición de Paredes como mediocentro en la mayor parte de partidos, durante el Mundial. El seleccionador explicó que optó por sustituir al futbolista de Boca porque llegó a la concentración lesionado y aún está en fase de recuperación y que eligió al volante del Liverpool para suplirlo porque el otro posible recambio, Enzo Fernández, ha estado jugando más adelantado en el Chelsea. Scaloni consideró que Egipto "es una muy buena selección porque, además de que tiene jugadores de jerarquía tiene un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos y tiene una idea marcada de juego" que ha complicado los partidos a todos sus rivales. También aseguró que no espera que 'Los faraones', que solo han ganado un partido en este Mundial, pero a su vez no han perdido ninguno, jueguen con un bloque especialmente bajo, aunque reconoce que muchos equipos cambian la manera de jugar contra Argentina, y que la Albiceleste se ha preparado para otros escenarios.