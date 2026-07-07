  1. Mundial 2026

Messi no se esconde ante Egipto: así fue el octavo gol de Leo en el Mundial 2026

El astro argentino aparece en los momentos importantes y ayudó a Argentina para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Messi no se esconde ante Egipto: así fue el octavo gol de Leo en el Mundial 2026
07 de julio de 2026 a las 11:50

El de siempre apareció cuando más lo necesitaban. Lionel Andrés Messi continúa ampliando su legado y tomó la batuta una vez más para la Selección de Argentina en una épico empate ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El '10' de la Albiceleste se reivindicó luego del penal errado en la primera parte tras convertirse en el jugador con más lanzamientos fallados desde esta vía en una Copa del Mundo, y como el capitán que es, comandó un triunfazo para su país.

¡Argentina firmó una remontada histórica sobre Egipto y avanza a cuartos!

Primero lo hizo con una asistencia al Cuti Romero en el 79' y, posteriormente, apareció cuatro minutos después para sellar el 2-2 del partido. Lionel Messi llegó al área chica y sacó en enorme remate para mandarla a guardar en la meta de los faraones.

Con este tanto, el capitán de la Albiceleste alcanzó los 8 goles en el Mundial 2026 y amplía su legado en las Copas del Mundo tras aumentar su distancia en la tabla de máximos goleadores de la historia de esta competencia luego de llegar a 21 anotaciones a lo largo de sus seis participaciones.

Asimismo, el argentino también hizo historia tras convertirse en el jugador de mayor edad (39 años) en anotar y asistir en un partido de eliminación directa.

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Con este tanto, Argentina firmó el empate 2-2 ante Egipto, pero más adelante Enzo Fernández le dio la remontada en el tramo final con una épica remontada para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

TABLA DE GOLEADORES DEL MUNDIAL 2026

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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