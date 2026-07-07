Messi no se esconde ante Egipto: así fue el octavo gol de Leo en el Mundial 2026

El de siempre apareció cuando más lo necesitaban. Lionel Andrés Messi continúa ampliando su legado y tomó la batuta una vez más para la Selección de Argentina en una épico empate ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El '10' de la Albiceleste se reivindicó luego del penal errado en la primera parte tras convertirse en el jugador con más lanzamientos fallados desde esta vía en una Copa del Mundo, y como el capitán que es, comandó un triunfazo para su país.

Primero lo hizo con una asistencia al Cuti Romero en el 79' y, posteriormente, apareció cuatro minutos después para sellar el 2-2 del partido. Lionel Messi llegó al área chica y sacó en enorme remate para mandarla a guardar en la meta de los faraones. Con este tanto, el capitán de la Albiceleste alcanzó los 8 goles en el Mundial 2026 y amplía su legado en las Copas del Mundo tras aumentar su distancia en la tabla de máximos goleadores de la historia de esta competencia luego de llegar a 21 anotaciones a lo largo de sus seis participaciones.

Asimismo, el argentino también hizo historia tras convertirse en el jugador de mayor edad (39 años) en anotar y asistir en un partido de eliminación directa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Con este tanto, Argentina firmó el empate 2-2 ante Egipto, pero más adelante Enzo Fernández le dio la remontada en el tramo final con una épica remontada para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.