Egipto estalla contra Argentina con fuerte denuncia y señala a FIFA: "Estaba amañado"

La eliminación de Egipto a manos de Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un ambiente de enorme tensión al término del encuentro. Después de desperdiciar una ventaja de dos goles y caer por 3-2 ante la Albiceleste, la delegación africana mostró su profundo malestar con el arbitraje del francés François Letexier y con las decisiones del VAR.
Las primeras protestas llegaron incluso antes del pitazo final. El seleccionador Hossam Hassan fue amonestado tras reclamar airadamente varias decisiones arbitrales durante la remontada argentina, mientras que, una vez concluido el partido, varios futbolistas egipcios rodearon al colegiado para expresar su inconformidad.
Quien fue más contundente fue Mostafa Ziko. El delantero, autor del segundo gol de Egipto, no ocultó su frustración y lanzó durísimas acusaciones contra el arbitraje en la entrevista posterior al encuentro.
"Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Está desperdiciando (el árbitro) el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2-0 contra Argentina".
El atacante fue todavía más lejos al dejar una frase que rápidamente generó repercusión tras el partido. "Este torneo está amañado".
Ziko también aprovechó para dirigirse a la afición egipcia, lamentando no haber podido sostener la ventaja que tenía su selección y apuntando nuevamente contra el arbitraje.
"Les pido disculpas. Teníamos muchas ganas de hacerlos felices hoy. No pudimos lograrlo, pero de verdad, por Dios, no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo está claramente amañado desde el principio".
Ya en la zona mixta del estadio, el delantero volvió a insistir en que las decisiones arbitrales marcaron el desarrollo del segundo tiempo y aseguró que su equipo fue perjudicado en momentos decisivos del encuentro.
"Nosotros salimos a jugar desde el primer minuto sin temerle a nada. No teníamos miedo de nadie; entramos a la cancha con la única mentalidad de ganar, y eso se notó durante todo el partido. Pero en el segundo tiempo pasaron cosas muy raras. Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon. Pasaron muchas cosas extrañas hoy".