El fuerte descargo de Salah tras ser echado por Argentina: "Dios hizo..."

Sin embargo, más allá de la épica remontada, el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta también estuvo marcado por decisiones arbitrales que desataron un intenso debate entre hinchas, periodistas y protagonistas una vez finalizado el compromiso.

La agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó uno de los partidos más vibrantes de la presente edición del torneo. La Albiceleste logró remontar un 2 a 0 frente a la Selección de Egipto para mantener vivo el sueño de defender el histórico título conquistado en Qatar 2022.

"Está a la vista de todos lo que pasó"



Tras el pitazo final, una de las voces más esperadas era la de Mohamed Salah. El capitán egipcio analizó la eliminación de su selección y dejó declaraciones que rápidamente comenzaron a dar la vuelta al mundo.

“Ante todo, Dios hizo su voluntad. Ese era el destino del partido y del resultado”, señaló el atacante de 34 años, aceptando con resignación el desenlace del cotejo.

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Sin embargo, al ser consultado por el arbitraje, Salah dejó entrever su molestia con algunas de las decisiones.

“Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños errores y, en cuanto al arbitraje, prefiero no opinar. Está a la vista de todos lo que pasó. No tengo mucho más que añadir...”, afirmó de manera tajante.

El referente del combinado africano no quiso entrar en polémicas profundas, pero sí recordó algunas de las acciones que marcaron el duelo y que generaron los principales reclamos de su selección frente al actual campeón del mundo.