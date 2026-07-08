La jugosa oferta que rechazó Javier Aguirre de Arabia y desliza: "Es suficiente"

Javier Aguirre dio por finalizada su tercera etapa como seleccionador de México tras caer eliminado del Mundial 2026 el pasado sábado ante Inglaterra en el Estadio Azteca. El técnico de 67 años queda libre y aseguró que no volverá al banquillo del 'Tri'. En una entrevista con la periodista Denise Maerker de N+, el 'Vasco' explica que no tiene prisa sobre su futuro y reveló que rechazó millonarias propuestas para dirigir en Arabia Saudita.

"Rechacé una oferta muy jugosa en el fútbol de Arabia Saudita", confirma Aguirre, quien entiende que estuvieron siguiendo su trabajo con la selección mexicana durante la Copa del Mundo. TUDN publicó hace unos días que Aguirre había recibido en plena competición una oferta para entrenar al Al-Ittihad, exequipo de Karim Benzema, misma que parece fue la que declinó. "En este momento no lo tengo claro, sé que quiero ir con Silvia (esposa) por ahí, llevar a mis nietas por ahí, y después veremos. Estoy tranquilo, no llevo prisa", añadió respecto a su futuro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Asimismo, aprovechó para hablar sobre su larga carrera como DT, misma que pudo haber llegado a su fin con el combinado azteca y señala que podría dar un paso como dirigente.

“Yo creo que es suficiente, ya 30 años entrenando, empecé en el 96 con el Atlante, y estamos en el 2026, tres Mundiales... Da la sensación de que puedo tener el perfil (de ser directivo), de un hombre que te puede dar su punto de vista, que te puede organizar algo. Teniendo los conocimientos académicos para organizar algo, pero ahora mismo vamos a esperar, no tengo algo decidido, pero lo que diga Silvia (esposa), ella es la que manda", apunta.

SATISFECHO CON SU TRABAJO