A cuántos goles quedó Messi de CR7 en la tabla de máximos goleadores de la historia

La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo en este Mundial 2026. Con su golazo ante Egipto en la épica remontada de octavos de final, el astro argentino llegó a ocho gritos en lo que va del torneo, alimentando una vez más la competencia con el portugués que marcó a toda una generación. Aunque el luso sigue al frente en varias estadísticas, el rosarino aprovecha cada partido con la Albiceleste para recortar distancias, romper récords y agrandar su propia leyenda en el cierre de su carrera.





La carrera por el máximo goleador de la historia

Hoy en día, ambos futbolistas se mantienen en una pelea feroz por convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. De momento, la tabla histórica de goles en el fútbol profesional se encuentra de la siguiente manera: -Cristiano Ronaldo: 976 goles y 261 asistencias en 1330 partidos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE -Lionel Messi: 920 goles y 415 asistencias en 1161 partidos. El capitán argentino ya alcanzó los 920 gritos oficiales, consolidándose como el segundo máximo artillero de la historia y acechando el récord de CR7 con menos partidos disputados.

Messi gana en los Mundiales

Cuando se trata de los Mundiales, la balanza se inclina notablemente a favor del jugador del Inter Miami. En las estadísticas individuales de la gran cita ecuménica, Messi supera a Cristiano en casi todos los apartados clave: -Goles marcados: Messi acumula 21 tantos frente a los 11 del portugués. -Asistencias: El argentino lidera 9 a 2. El máximo logro: Messi ya tocó el cielo con las manos al salir Campeón del Mundo en Qatar 2022, mientras que el mejor resultado de Cristiano fue ser semifinalista en Alemania 2006. En el plano de los equipos nacionales, Cristiano Ronaldo se mantiene en lo más alto como el máximo goleador histórico de las selecciones con 146 goles. Sin embargo, Lionel Messi no le pierde pisada y se ubica en el segundo escalón con 125 tantos, superando a leyendas retiradas como el iraní Ali Daei.