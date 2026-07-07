FIFA enfurece a toda Francia con la decisión que incluye a Argentina tras su polémica con Egipto

El Mundial 2026 se encuentra en su punto más caliente. Tras la agónica y polémica clasificación de la Selección Argentina ante Egipto en los octavos de final, el mundo del fútbol no para de hablar de los fallos arbitrales. En el país africano hay indignación total; el técnico Hosam Hassan aseguró que el juego "fue claramente amañado" y el delantero Mostafa Ziki disparó con ironía: "Felicidades a Argentina por la Copa del Mundo; el torneo está amañado".



Sin embargo, cuando parecía que las aguas se iban a calmar, la FIFA tomó una drástica decisión para los cuartos de final que le echó más leña al fuego y encendió las alarmas en Europa, específicamente en Francia.

Árbitros argentinos para el partido de Francia



Así como la terna arbitral que dirigió el tenso partido de Argentina fue de origen francés, el ente presidido por Gianni Infantino determinó que el crucial choque de cuartos de final entre Francia y Marruecos sea dirigido, justamente, por réferis argentinos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Los árbitros del partido para el encuentro 97 de la Copa del Mundo han sido designados”, anunció la FIFA de manera oficial.

El juez principal encargado de impartir justicia será Facundo Tello, quien estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que Darío Herrera cumplirá las funciones de cuarto árbitro.

En la previa de los octavos, los argentinos se habían quejado formalmente por la designación del silbante francés François Letexier, debido a la enorme rivalidad y los roces que arrastran ambas naciones desde la final de Qatar 2022. Ahora, la situación cambió de bando y la paranoia se mudó por completo a territorio europeo. En Francia ha comenzado a instalarse un profundo temor a sufrir un arbitraje tendencioso que los perjudique ante Marruecos. El argumento de los aficionados galos es directo: Argentina busca defender su corona y sabe perfectamente que la selección de Didier Deschamps es el rival más peligroso en su camino hacia el bicampeonato.