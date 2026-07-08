Romário lo fulminó y Endrick rompió el silencio de forma sutil: "Todavía me cuesta"

El Mundial 2026 se terminó de forma inesperada para la Selección de Brasil. Tras la sorpresiva eliminación ante Noruega por 2-1 en los octavos de final, el joven delantero Endrick decidió romper el silencio en sus redes sociales, desatando una lluvia de comentarios y una durísima crítica de la leyenda brasileña Romario. El atacante del Real Madrid, de apenas 19 años, fue uno de los más señalados por la afición debido a una jugada clave en el segundo tiempo. Con el partido empatado 0-0, Endrick quedó mano a mano contra el portero noruego Nyland, pero su disparo salió desviado, perdiendo una oportunidad de oro.



Horas después de la dolorosa derrota, el futbolista abrió su corazón en las redes: "Todavía me cuesta pensar en cómo consolar a todos como me gustaría, pero sé que tengo a muchas personas a quienes agradecer: a Dios, por la oportunidad; a mi familia, por su cariño y apoyo; y a todos los brasileños, por sus ánimos y su aliento".

La furia de Romario: "Que se joda"

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