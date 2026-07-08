Romário lo fulminó y Endrick rompió el silencio de forma sutil: "Todavía me cuesta"

El Mundial 2026 se terminó de forma inesperada para la Selección de Brasil. Tras la sorpresiva eliminación ante Noruega por 2-1 en los octavos de final, el joven delantero Endrick decidió romper el silencio en sus redes sociales, desatando una lluvia de comentarios y una durísima crítica de la leyenda brasileña Romario.
El atacante del Real Madrid, de apenas 19 años, fue uno de los más señalados por la afición debido a una jugada clave en el segundo tiempo. Con el partido empatado 0-0, Endrick quedó mano a mano contra el portero noruego Nyland, pero su disparo salió desviado, perdiendo una oportunidad de oro.
Horas después de la dolorosa derrota, el futbolista abrió su corazón en las redes: "Todavía me cuesta pensar en cómo consolar a todos como me gustaría, pero sé que tengo a muchas personas a quienes agradecer: a Dios, por la oportunidad; a mi familia, por su cariño y apoyo; y a todos los brasileños, por sus ánimos y su aliento".
La furia de Romario: "Que se joda"
A pesar del emotivo mensaje del juvenil, las disculpas no fueron suficientes para Romrio. El histórico goleador de la 'canarinha' no tuvo filtros y atacó con todo el fallo de Endrick, asegurando que a ese nivel no existen excusas por la edad.
"Me gusta Endrick y va a ser un jugador que nos dará muchas alegrías, pero contra Noruega estuvo terrible", empezó diciendo el exdelantero. Sin embargo, su crítica subió de tono de inmediato: "Después la gente dice: 'Ah, es que es joven'. Que se joda. Tiene que meter ese puto gol. Joven, de mediana edad, viejo, me da igual", sentenció Romario visiblemente molesto.
Brasil se despide temprano de la Copa del Mundo en medio de un clima muy tenso, donde la falta de contundencia de sus atacantes ha dejado una herida profunda en toda la afición brasileña.