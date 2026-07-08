La reacción de Deschamps por la cuarteta argentina para el Francia-Marruecos

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, expresó este miércoles que confía en el trío arbitral compuesto por el argentino Facundo Tello y sus asistentes en el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos. "Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control. Confió plenamente en el trío arbitral. Tello y sus asistentes creo que serán igual de buenos que Letexier (árbitro francés del Argentina-Egipto) y sus asistentes", valoró durante la rueda de prensa de la víspera del partido.

"Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego", añadió el entrenador. La FIFA determinó que todo el equipo arbitral para este partido en Boston sea íntegramente de nacionalidad argentina, una decisión que ha generado bastante repercusión mediática debido a la conocida rivalidad entre Francia y Argentina Por otro lado, Deschamps se pronunció sobre la situación de Kylian Mbappé tras la polémica que sugió durante estos últimos días con la Senadora de Paraguay, Celeste Amarilla. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Mbappé está bien a nivel mental. Ha pasado algo que no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mental y físicamente, está concentrado en el partido de este jueves, que va a ser muy duro, porque hay dos equipos de calidad y solo una plaza en semifinales. Kylian está listo para el partido", valoró el técnico.

También resaltó que Mbappé "ha asumido a la perfección el brazalete de capitán" de la selección francesa y "hace que el grupo en general esté muy implicado".

EL CHOQUE ANTE MARRUECOS

Sobre su rival: "Marruecos es un equipo difícil, tiene un perfil de juego distinto al de Paraguay. Ya jugamos contra ellos en las semifinales de 2022, ha jugado la final de la Copa África y es un equipo excelente, con individualidades de primer nivel y están aquí para ganar. Les gusta tener el balón, atacar y marcar goles. Tenemos que estar preparados para dar nuestra mejor versión", advirtió. "Es un equipo muy sólido, tiene grandes jugadores, nos conocemos bien, algunos comparten club incluso. Es un grupo que se conoce muy bien y han aplicado una serie de ajustes respecto a la versión que vimos en Qatar 2022, tras el cambio de seleccionador, pero sabemos qué esperar este jueves", expuso.

También fue preguntado por si es el rival más difícil en el Mundial. "Nos hemos enfrentado a rivales de mucha entidad y no porque hayamos ganado quiere decir que haya sido fácil. Puede que hayamos hecho parecer que eran fácil, pero no lo eran. Uno no llega a una semifinal del Mundial si no es un equipo excelente. Cuanto más avanzas, más calidad tienen los rivales", respondió. "Tenemos que ser efectivos en ataque y en todas las áreas. Contamos con nuestras armas cada uno de los dos equipos. Estoy seguro de que Ouhabbi habrá analizado también nuestro estilo de juego", prosiguió Deschamps, que consideró que su equipo puede seguir mejorando en la pegada ofensiva, aunque haya hecho ya 14 goles en cinco partidos en esta fase final del torneo.



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