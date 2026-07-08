Técnico de Suiza calentó el cruce ante Argentina: "Se pudo ver que ellos son..."

Murat Yakin, seleccionador de Suiza, empezó a palpitar el duelo contra Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, que se jugará este sábado en Kansas luego de que su equipo eliminara a Colombia en penales. Tras avanzar a la siguiente ronda del torneo, el entrenador de 51 años calificó el cruce ante la Albiceleste como "un sueño", pero advirtió que los dirigidos por Lionel Scaloni "son vulnerables".

"Ahora jugaremos contra el campeón del mundo y esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que ellos son vulnerables. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad. Por supuesto que trataremos de frenar al campeón", afirmó Yakin en la conferencia de prensa. El técnico también anticipó que el partido tendrá un fuerte componente táctico. "Va a ser muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble", sostuvo. Luego, reforzó la ilusión del plantel: "Para nosotros es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez y la calidad de los nuestros jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo".

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