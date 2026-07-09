El fuerte ataque de Chilavert a Mbappé para defender a senadora: "Las mujeres..."

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert generó una nueva polémica tras lanzar duros insultos contra el delantero francés Kylian Mbappé. Este último enfrentamiento ocurrió tras el cruce de palabras entre el futbolista y la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

Durante el Mundial 2026, Chilavert ya había criticado a Mbappé con comentarios ofensivos sobre su vida personal y su origen. Sin embargo, la tensión aumentó luego de que el exjugador saliera en defensa de la parlamentaria paraguaya, insultando directamente al goleador galo a través de su cuenta de 'X'.