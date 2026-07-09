El fuerte ataque de Chilavert a Mbappé para defender a senadora: "Las mujeres..."

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert generó una nueva polémica tras lanzar duros insultos contra el delantero francés Kylian Mbappé. Este último enfrentamiento ocurrió tras el cruce de palabras entre el futbolista y la senadora paraguaya Celeste Amarilla.
Durante el Mundial 2026, Chilavert ya había criticado a Mbappé con comentarios ofensivos sobre su vida personal y su origen. Sin embargo, la tensión aumentó luego de que el exjugador saliera en defensa de la parlamentaria paraguaya, insultando directamente al goleador galo a través de su cuenta de 'X'.
En su publicación, Chilavert defendió la postura de la senadora y acusó a Mbappé de tener una "doble moral" frente al racismo. El exarquero le reclamó al francés por no molestarse ante las críticas del exfutbolista Christophe Dugarry hacia la selección de Paraguay tras los octavos de final del Mundial. Además, aseguró que el propio Mbappé había insultado a un jugador paraguayo en el pasado.
"Te recuerdo que las mujeres paraguayas fueron las que levantaron mi país después de una guerra injusta y cruel", escribió Chilavert para cerrar su mensaje de apoyo a la senadora.
El polémico mensaje se volvió viral rápidamente en las redes sociales, superando las 560 mil visualizaciones y encendiendo el debate entre los seguidores de ambos deportistas.