Periodistas se pelean en la conferencia de Brahim Díaz: la reacción del jugador

La previa del partido entre Francia y Marruecos que se disputará este jueves por los cuartos de final del Mundial dejó una de las escenas más insólitas del torneo: dos periodistas se engancharon a los gritos en plena conferencia de prensa, justo cuando Brahim Díaz respondía preguntas ante los medios. Todo comenzó mientras el volante marroquí del Real Madrid contestaba con normalidad, hasta que el ambiente se tensó de golpe.

Entre murmullos y discusiones, uno de los periodistas levantó la mano para pedir el turno y terminó tapando el encuadre de la cámara de su colega, lo que desató el conflicto. El periodista francés, Jean-Sébastien Grund-Tran, registró el momento en que la situación se desbordó. Según testigos, uno de los involucrados reclamó que el otro le tapaba la cámara y, lejos de calmarse, ambos empezaron a acusarse de haberse dado patadas por debajo de las sillas. La tensión escaló rápidamente y los gritos obligaron a intervenir al personal de seguridad de la sala. Brahim observaba completamente sorprendido, sin poder creer lo que estaba ocurriendo a pocos metros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE