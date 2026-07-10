Argentina celebra: el duro golpe que sufrió Suiza antes de los 4tos del Mundial 2026

La Selección de Suiza recibió una dura noticia en la antesala de su compromiso de cuartos de final del Mundial 2026 frente a Argentina. El seleccionador Murat Yakin confirmó en conferencia de prensa, desde Kansas City, que Johan Manzambi no logró recuperarse de su lesión y quedó descartado para el encuentro, privando al equipo de una de sus principales figuras en el torneo. El técnico explicó que el futbolista del Friburgo continúa con molestias y que, pese a los esfuerzos realizados por el cuerpo médico, todavía no está en condiciones de volver a las canchas. “Lamentablemente, Johan aún no puede jugar. Hemos intentado que se recupere, pero es demasiado pronto para que juegue. Veremos cómo jugamos mañana”, expresó Yakin al referirse al atacante, quien también se perdió el duelo de octavos de final frente a Colombia.

El entrenador suizo reconoció el impacto que representa esta ausencia para su equipo, considerando el gran nivel que había mostrado Manzambi en la Copa del Mundo. “La baja de Manzambi es un golpe durísimo. Tenía la moral alta. Desafortunadamente, no puede jugar. Intentaremos compensar su ausencia como equipo. Estamos muy ilusionados”, añadió. El delantero sufrió una contusión en la rodilla durante un entrenamiento previo al compromiso contra Colombia. Aunque en los últimos días fue visto realizando algunos ejercicios con una rodillera para proteger la zona afectada, finalmente el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para el enfrentamiento contra el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La buena noticia para los europeos es que los exámenes médicos descartaron un esguince o una lesión ligamentaria. Esto abre la posibilidad de que Manzambi pueda reaparecer en una eventual semifinal, siempre y cuando Suiza consiga vencer a Argentina y clasifique por primera vez en su historia a esa instancia de una Copa del Mundo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Yakin también fue consultado sobre las críticas que surgieron alrededor del arbitraje en la remontada de Argentina frente a Egipto en los octavos de final y dejó claro que no comparte esa postura. “Creo que los partidos son justos. Todo se puede resolver con el VAR. Sabemos que juegan duro. Hay mucha intensidad física y pasión en cada partido. Simplemente tenemos que estar a la altura. Está mal discutir con ellos (los árbitros) después del partido. Eso no tiene nada que ver con la justicia”, concluyó el estratega suizo.