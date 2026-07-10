Cristiano Ronaldo tiene nuevo técnico tras el fracaso del Mundial 2026

El técnico Jorge Jesus ha sido el elegido para asumir el cargo de seleccionador de Portugal, en el que sustituirá al español Roberto Martínez, anunció este viernes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Jesus ha firmado un contrato de cuatro años, por lo que estará al frente de la selección de Portugal hasta el Mundial de 2030, que el país organizará junto con España y Marruecos.

En el acto de presentación celebrado en la Ciudad del Fútbol (FPF) de Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, el nuevo seleccionador afirmó sentirse "orgulloso" de dirigir la que es "una de las mejores selecciones del mundo".

"Allá donde voy, voy a ganar. Me gusta asumir responsabilidades y, cuando cuento con los recursos necesarios para llevarlas a cabo -los deportistas y la estructura-, estoy acostumbrado a esa presión (...). Estoy preparado para afrontar un reto difícil, pero convencido de que vamos a ganar", señaló.

"No vamos a tener miedo de enfrentarnos a nadie", añadió.