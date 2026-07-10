Thomas Christiansen sorprende con una decisión que cambia el panorama para Panamá

La continuidad de Thomas Christiansen al frente de la Selección de Panamá tomó fuerza en las últimas horas, luego de que todo apuntara a que el entrenador hispano-danés seguiría liderando el proyecto rumbo al Mundial de 2030, pese a la decepcionante participación canalera en la Copa del Mundo 2026, donde el equipo quedó eliminado en la fase de grupos sin sumar triunfos ni marcar goles.
Según informaron los periodistas Ricardo Icaza y Chepe Bomba, las negociaciones entre el estratega y la Federación Panameña de Fútbol han avanzado de manera importante gracias a un cambio en el aspecto económico. Christiansen habría aceptado reducir de forma considerable sus pretensiones salariales con el objetivo de mantenerse al frente de la selección.
La propuesta contempla un contrato con una estructura distinta a la anterior, en la que una parte importante de los ingresos del técnico dependerá del cumplimiento de objetivos deportivos. De acuerdo con Icaza, "el dinero no es el punto central en la mesa", ya que las conversaciones se han centrado principalmente en establecer metas claras a corto y largo plazo para el cuerpo técnico.
Otro de los puntos que ha quedado definido es el financiamiento del nuevo vínculo. La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) aseguró que el acuerdo no será respaldado con recursos estatales, sino que el salario del seleccionador será cubierto únicamente con fondos propios del organismo y el apoyo de sus patrocinadores privados.
La dirigencia canalera considera muy positivo el gesto del entrenador de aceptar una reducción en su salario base, lo que facilitó las conversaciones para alcanzar un acuerdo. Aunque este viernes estaba prevista una conferencia de prensa para informar sobre la situación, la misma fue aplazada con el fin de continuar afinando los últimos detalles de la denominada "fórmula económica", con la intención de oficializar la renovación en las próximas horas.
Durante su anterior contrato con Panamá, selección a la que llevó a disputar la segunda Copa del Mundo de su historia, Thomas Christiansen percibía un salario cercano a los 70 mil dólares mensuales, equivalente a unos 840 mil dólares al año. Sin embargo, todo indica que esas cifras sufrirán una reducción significativa en el nuevo acuerdo que lo mantendría al mando del conjunto canalero.