Thomas Christiansen sorprende con una decisión que cambia el panorama para Panamá

La continuidad de Thomas Christiansen al frente de la Selección de Panamá tomó fuerza en las últimas horas, luego de que todo apuntara a que el entrenador hispano-danés seguiría liderando el proyecto rumbo al Mundial de 2030, pese a la decepcionante participación canalera en la Copa del Mundo 2026, donde el equipo quedó eliminado en la fase de grupos sin sumar triunfos ni marcar goles. Según informaron los periodistas Ricardo Icaza y Chepe Bomba, las negociaciones entre el estratega y la Federación Panameña de Fútbol han avanzado de manera importante gracias a un cambio en el aspecto económico. Christiansen habría aceptado reducir de forma considerable sus pretensiones salariales con el objetivo de mantenerse al frente de la selección.

La propuesta contempla un contrato con una estructura distinta a la anterior, en la que una parte importante de los ingresos del técnico dependerá del cumplimiento de objetivos deportivos. De acuerdo con Icaza, "el dinero no es el punto central en la mesa", ya que las conversaciones se han centrado principalmente en establecer metas claras a corto y largo plazo para el cuerpo técnico. Otro de los puntos que ha quedado definido es el financiamiento del nuevo vínculo. La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) aseguró que el acuerdo no será respaldado con recursos estatales, sino que el salario del seleccionador será cubierto únicamente con fondos propios del organismo y el apoyo de sus patrocinadores privados.