Partidos de HOY 10 de julio Mundial 2026: hora y en qué canal verlos

El Mundial 2026 no da tregua y este viernes 10 de julio continúa la emoción de los cuartos de final. Tras el vibrante encuentro entre Francia y Marruecos, las miradas del planeta fútbol se trasladan al SoFi Stadium de Inglewood, donde España y Bélgica protagonizarán un duelo europeo de alto impacto en busca de un lugar entre los cuatro mejores selecciones del mundo.

El camino para ambos no ha sido sencillo. La selección española llega con el ánimo a tope luego de una agónica clasificación en la que eliminaron a Portugal sobre la hora. Por su parte, Bélgica aterriza en esta instancia con paso firme y demostrando un gran poderío ofensivo tras golear con autoridad al anfitrión, Estados Unidos, en la ronda de octavos de final.