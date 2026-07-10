Partidos de HOY 10 de julio Mundial 2026: hora y en qué canal verlos

El Mundial 2026 no da tregua y este viernes 10 de julio continúa la emoción de los cuartos de final. Tras el vibrante encuentro entre Francia y Marruecos, las miradas del planeta fútbol se trasladan al SoFi Stadium de Inglewood, donde España y Bélgica protagonizarán un duelo europeo de alto impacto en busca de un lugar entre los cuatro mejores selecciones del mundo.
El camino para ambos no ha sido sencillo. La selección española llega con el ánimo a tope luego de una agónica clasificación en la que eliminaron a Portugal sobre la hora. Por su parte, Bélgica aterriza en esta instancia con paso firme y demostrando un gran poderío ofensivo tras golear con autoridad al anfitrión, Estados Unidos, en la ronda de octavos de final.
Horarios para Centroamérica
El pitazo inicial está programado para los siguientes horarios en nuestra región:
1:00 p. m.: Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
2:00 p. m.: Panamá.
(Para los aficionados en Estados Unidos, el juego arrancará a las 3:00 p. m. ET y 12:00 p. m. PT).
Canales para ver el partido EN VIVO en Centroamérica
Si no te quieres perder ningún detalle de este partidazo, estas son las señales disponibles en cada país:
Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.
Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.
Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.
Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX.
El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.
Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.
Así se completarán los cuartos de final
La acción de la Copa del Mundo no se detiene aquí. Los últimos dos semifinalistas se definirán este sábado 11 de julio con los siguientes encuentros:
Noruega vs. Inglaterra: La gran sorpresa del torneo mide sus fuerzas contra una potencia histórica.
Argentina vs. Suiza: El choque que cerrará de manera definitiva la ronda de cuartos de final.