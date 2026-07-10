Courtois revela por qué lo sacaron y el tremendo error de Lammens: "Podría seguir"

Thibaut Courtois, portero de la selección belga y el Real Madrid, expresó este viernes que España “puede ganar a Francia y a cualquiera”, consideró que el futuro campeón del Mundial 2026 está en esa semifinal y reivindicó los méritos de Bélgica, que demostró que podía haber llegado a la prórroga y los penaltis. “España es uno de los favoritos a ganarlo todo. Al final, es un equipo que puede ganar a Francia y a cualquiera. Lo está demostrando. Hemos planteado un buen partido ante ellos, les hemos plantado más cara de lo que mucha gente pensamos, estamos orgullosos también”, explicó en zona mixta al término de la derrota por 2-1 de Bélgica.

“España puede ganar el Mundial, tiene mucha ilusión, un gran equipo y en el ganador de esta semifinal está el campeón”, prosiguió Courtois, que abandonó el partido en el minuto 70 por una lesión muscular: “Son lágrimas de frustración de tener que abandonar el partido, que estaba parando todo después del 1-1”. “Hemos demostrado que tenemos un buen equipo, quizá talento individual tenemos menos que en 2018, pero tenemos un gran equipo, un gran espíritu, con muchos talentos que están por venir. Somos un país pequeño que no siempre sale un Lamine Yamal o gente así, pero tenemos un gran equipo, un gran bloque y Bélgica, en los torneos, siempre puede dar que hablar. Aunque mucha gente dudaba, hemos demostrado que este partido podía haber ido a la prórroga y quizá a los penaltis”, remarcó.

OTRAS PALABRAS DE COURTOIS