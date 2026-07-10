¿Se va de la selección? El impactante anuncio de Vinícius tras la eliminación

El delantero brasileño Vinícius Junior afirmó este viernes sentir una "frustración absurda" ante la eliminación temprana de la selección en el Mundial 2026 y se disculpó por la actuación del conjunto. "Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales, cinco días después de que la Canarinha perdiese 1-2 contra Noruega en octavos de final.

El jugador del Real Madrid afirmó que Brasil contaba con un equipo "suficientemente fuerte" para llegar más lejos, pero que no se consiguió. "Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida y salir del Mundial en octavos es un sentimiento difícil de explicar", declaró.

Vinícius dijo que había decidido escribir el mensaje tras unos días de "reflexión", por considerar "injusto" quedarse en silencio después del apoyo recibido por tantos aficionados. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería esto por ustedes y por mi familia", apuntó en la publicación, junto a una imagen de él estirado en el césped de un estadio.