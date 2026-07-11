Fue vital para ir al Mundial: así fue el último gol de Jayden Adams con Sudáfrica

El mundo del fútbol está de luto tras el lamentable fallecimiento de Jayden Adams, quien era futbolista de la selección de Sudáfrica y de su club Mamelodi Sundowns. Más alla de la tristeza, muchos de los jugadores y aficionados se quedarán con las alegrías que les dio Adams en el fútbol y una de esas fue su último gol con la camiseta de la selección de Sudáfrica.

Adams no era un goleador nato, pero tenía la virtud de pisar bastante el área. Su último gol fue el 25 de marzo de 2025, en un partido que terminó siendo determinante en el camino de los Bafana Bafana hacia la Copa del Mundo de 2026. El mediocampista marcó el segundo tanto en la victoria por 2-0 sobre Benín, correspondiente a la sexta jornada de las eliminatorias africanas. Aquel encuentro se disputó en el Stade Félix Houphouët-Boigny, en Abiyán, Costa de Marfil, sede neutral utilizada por Benín para sus compromisos internacionales. El equipo dirigido por Hugo Broos sabía que una victoria era clave para mantenerse como líder del Grupo C y dar un paso importante hacia la clasificación mundialista. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Tras un primer tiempo muy disputado y con pocas ocasiones claras, Sudáfrica logró romper el empate al minuto 53 gracias al delantero Lyle Foster, quien aprovechó un buen servicio para adelantar a su selección y cambiar el rumbo del compromiso. Con la ventaja mínima, Benín adelantó líneas en busca del empate, dejando espacios en defensa. Hugo Broos movió el banquillo e hizo ingresar a dos futbolistas que terminarían siendo decisivos: Oswin Appollis y Jayden Adams, quienes cambiarían el desenlace del partido. El momento más recordado llegó en el minuto 84. Appollis ejecutó un centro preciso desde una jugada a balón parado y Adams apareció entre los defensores para conectar un potente remate de cabeza, enviando el balón al fondo de la red y decretando el definitivo 2-0 para Sudáfrica.