Revelan la causa de muerte de Jayden Adams, futbolista que disputó el Mundial 2026 con Sudáfrica

El mundo del deporte se encuentra conmocionado tras conocerse los devastadores detalles sobre la muerte de Jayden Adams. El mediocampista de la Selección de Sudáfrica y del club Mamelodi Sundowns fue hallado sin vida en su casa de Stellenbosch, poco después de regresar de su participación en la Copa del Mundo. De acuerdo con información publicada por el medio Sunday World, el futbolista de 25 años falleció de manera trágica en su hogar, supuestamente tras quitarse la vida. Esta versión añade una profunda tristeza a una noticia que ya había sacudido al entorno del fútbol internacional.

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La tragedia golpea a la familia del jugador por partida doble. Apenas dos semanas antes de este terrible desenlace, Adams había sufrido la pérdida de su abuela, Marianna Adams, quien falleció un día antes de que Sudáfrica enfrentara a la República Checa en el torneo mundialista. Pese al dolor por el fallecimiento de su abuela, el joven mediocampista decidió mantenerse concentrado con los 'Bafana Bafana' en Estados Unidos y México. En aquel encuentro en Atlanta, Adams saltó a la cancha como titular y disputó toda la primera mitad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El Mundial 2026 significaba el punto más alto en la carrera de la joven promesa sudafricana. De hecho, Adams cumplió el sueño de ser titular en el partido inaugural del torneo frente a México, jugando 61 minutos sobre la cancha del histórico Estadio Azteca.



En total, Adams participó en tres de los cuatro partidos que disputó su selección en la justa mundialista. Su última aparición en el terreno de juego ocurrió al entrar de cambio al minuto 80 en la victoria contra Corea del Sur, un resultado que clasificó a su país a los dieciseisavos de final, donde posteriormente quedaron eliminados ante Canadá.