¿Por qué se anuló el gol de Noruega y se repitió un córner frente a Inglaterra?

El Mundial 2026 volvió a dejar una acción que generó debate a nivel internacional, luego de que se aplicara una nueva interpretación del reglamento durante el partido entre Inglaterra y Noruega en Miami. El árbitro francés, Clément Turpin, con apoyo del VAR, ordenó repetir un saque de esquina tras detectar una infracción cometida antes de que el balón estuviera en juego.

La jugada se produjo cuando el delantero noruego Erling Haaland cometió una falta sobre el mediocampista Elliot Anderson dentro del área antes de la ejecución del tiro de esquina. Aunque la acción pasó inadvertida en un primer momento, el desarrollo de la jugada terminó con el balón en el fondo de la red. Tras la revisión en la cabina del VAR, el cuerpo arbitral determinó que la infracción había ocurrido antes del cobro del córner, por lo que el gol quedó invalidado. En lugar de reanudar con un tiro libre o anular únicamente la anotación, el árbitro decidió retroceder toda la acción y ordenar la repetición del saque de esquina.