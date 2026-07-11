El VAR tuvo que intervenir: la razón por la que expulsaron a Embolo ante Argentina

Una de las jugadas más discutidas del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo como protagonista a Breel Embolo. El delantero suizo fue expulsado en el segundo tiempo tras recibir su segunda tarjeta amarilla en una acción que desató la polémica. La jugada ocurrió al minuto 70, cuando el atacante disputó un balón en la mitad del campo y terminó en el césped. Tras la acción, el árbitro consideró que Embolo había intentado engañarlo simulando una falta y decidió mostrarle una nueva tarjeta amarilla.

Como el delantero ya había sido amonestado previamente, la segunda amarilla se convirtió automáticamente en tarjeta roja, dejando a la selección de Suiza con un hombre menos en un momento clave del compromiso. La expulsión llegó apenas unos minutos después del gol del empate del conjunto helvético, cuando el equipo atravesaba su mejor momento en el partido y buscaba completar la remontada frente a la vigente campeona del mundo.

¿Por qué expulsaron a Embolo?

De acuerdo con la interpretación del árbitro, Breel Embolo simuló haber recibido una infracción durante una disputa del balón en la zona central del terreno de juego. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El juez entendió que el contacto con el defensor argentino no era suficiente para justificar la caída del delantero, por lo que sancionó la acción como conducta antideportiva y le mostró la segunda tarjeta amarilla.