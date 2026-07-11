Messi quiere defender la corona: así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Un día después, el miércoles 15 de julio y a la misma hora, Argentina pondrá en juego su condición de vigente campeona frente a Inglaterra en un duelo cargado de mucha historia para ambas naciones.

La actividad comenzará el próximo martes 14 de julio, cuando Francia y España se enfrenten a la 1:00 de la tarde, hora de Honduras, en el estadio de Dallas para conocer a la primera selección clasificada a la gran fiesta del torneo más importante del mundo.

El Mundial 2026 ya conoce a sus cuatro mejores selecciones. Francia , España , Argentina e Inglaterra superaron la ronda de cuartos de final y protagonizarán unas semifinales de alto voltaje, con cuatro campeones del mundo luchando por un lugar en la gran final del torneo.

El primer choque enfrentará a dos de las selecciones más fuertes del fútbol europeo. España llega como la actual campeona de la Eurocopa tras conquistar la edición de 2024, mientras que Francia buscará prolongar una de las etapas más exitosas de su historia reciente.

Para la selección española será apenas la segunda semifinal de un Mundial. La única ocasión anterior fue en Sudáfrica 2010, cuando terminó levantando el único título mundial de su historia tras vencer a Países Bajos en la final.

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Francia, por su parte, disputará su tercera semifinal consecutiva después de alcanzar esta instancia en Rusia 2018, Catar 2022 y ahora en 2026, consolidándose como una de las grandes potencias del fútbol internacional durante la última década.

Además, el conjunto francés llega con una impresionante racha de victorias. Ha ganado todos sus partidos en esta Copa del Mundo y, si derrota a España, igualará una marca histórica de siete triunfos consecutivos en una misma edición del torneo.

Aunque Francia atraviesa un gran momento, el historial favorece a España. La Roja suma 18 victorias frente a 13 del conjunto francés, además de siete empates. Sin embargo, en Copas del Mundo solo existe un antecedente entre ambas selecciones: los octavos de final de Alemania 2006, cuando los franceses se impusieron por 3-1 camino al subcampeonato.

Los antecedentes más recientes, sin embargo, sonríen a España. El combinado español eliminó a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 y volvió a derrotarlo en la Nations League 2025, resultados que aumentan la expectativa para este nuevo enfrentamiento.

La otra semifinal tendrá un ingrediente especial. Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en una Copa del Mundo para escribir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas en la historia del fútbol.

El enfrentamiento traerá inevitablemente el recuerdo del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona firmó dos de los goles más famosos de todos los tiempos: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", en la victoria argentina por 2-1 rumbo al título mundial.