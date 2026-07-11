La fuerte advertencia de Messi al árbitro portugués Pinheiro: "Hablame bien"

El duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo cargado de tensión y polémica. Más allá de lo futbolístico, una discusión entre Lionel Messi y el árbitro portugués Joao Pinheiro acaparó la atención durante el segundo tiempo.

El capitán argentino protagonizó un fuerte intercambio con el colegiado luego de una decisión arbitral que generó molestia en la Albiceleste. Las cámaras captaron a Messi señalando con el dedo al rostro del juez mientras le reclamaba por el trato recibido.

"Hablame bien, no faltés el respeto. Yo te hablé bien", le expresó el astro argentino a Pinheiro, quien respondió al reclamo sin recurrir a tarjetas disciplinarias. El episodio ocurrió cuando Argentina mantenía la ventaja de 1-0 sobre el conjunto helvético.