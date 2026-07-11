La fuerte advertencia de Messi al árbitro portugués Pinheiro: "Hablame bien"

El duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo cargado de tensión y polémica. Más allá de lo futbolístico, una discusión entre Lionel Messi y el árbitro portugués Joao Pinheiro acaparó la atención durante el segundo tiempo.
El capitán argentino protagonizó un fuerte intercambio con el colegiado luego de una decisión arbitral que generó molestia en la Albiceleste. Las cámaras captaron a Messi señalando con el dedo al rostro del juez mientras le reclamaba por el trato recibido.
"Hablame bien, no faltés el respeto. Yo te hablé bien", le expresó el astro argentino a Pinheiro, quien respondió al reclamo sin recurrir a tarjetas disciplinarias. El episodio ocurrió cuando Argentina mantenía la ventaja de 1-0 sobre el conjunto helvético.
Poco después llegó la acción que desató una nueva controversia. El delantero suizo Breel Embolo cayó dentro del terreno de juego tras un contacto con Leandro Paredes, y el árbitro sancionó la infracción mostrando tarjeta amarilla al mediocampista argentino.
Sin embargo, desde la cabina del VAR llamaron a Pinheiro para revisar la jugada. Tras observar las repeticiones, el árbitro concluyó que Embolo había simulado la falta, anuló la amonestación a Paredes y mostró la tarjeta amarilla al atacante suizo.
La decisión tuvo un impacto inmediato en el partido, ya que Embolo ya estaba amonestado y terminó expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando a Suiza con diez futbolistas en un momento decisivo del encuentro.
La revisión también quedó marcada como un hecho inédito en el Mundial 2026, al utilizarse el VAR para corregir una amonestación y cambiar al jugador sancionado, una decisión que rápidamente abrió el debate entre aficionados y especialistas sobre el alcance de la tecnología en el arbitraje.