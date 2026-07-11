Vinkingos mexicanos, Saíd de protagonista y los famosos en el Noruega-Inglaterra

El ambiente en Miami fue espectacular. Los aficionados llegaron disfrazados de Vikingos para apoyar a Noruega, principalmente de los mexicanos que iban con los nórdicos después de ser eliminados por los ingleses.
Los mexicanos están en todas partes y este llegó con la bandera para alentar a los noruegos luego de que Inglaterra despachara al Tri del campeonato Mundial.
Los centroamericanos también dijeron presentes y estos chapines llegaron con banderas noruegas, pues son fanáticos de Erling Haaland.
La belleza de las inglesas también estuvo presente en el estadio de Miami y esta chica se robó las miradas.
Pero este sí se robó el show al llegar disfrazado de Vikingo y de Erling Haaland con la camisa del Manchester City.
Los ingleses fueron mayoría en el estadio de Miami donde vivieron una enorme fiesta ante los noruegos.
Estos jamaiquinos no perdieron la oportunidad y apoyaron a Inglaterra, pues son un país que tiene un vínculo con los británicos.
Los ingleses estaban cocinándose en el calor de Miami que tenía una alta temperatura durante este partido.
Disfrazado de Caballero Templario, este aficionado llegó al estadio y se robó miradas de los presentes.
Los noruegos se identificaron bien, pero este aficionado parece más mexicano Azteca que Vikingo.
Estos fanáticos de México llegaron disfrazados de Vikingos al estadio, causaron mucha gracia por lograron meterse contra los ingleses que lo eliminaron.
El árbitro hondureño Saíd Martínez fue uno de los que llegó al estadio a disfrutar del partido, pues la FIFA les confirmó que estarán en todo el Mundial, concentrados y disfrutando de la competencia.
El estadio de Miami estuvo abarrotado de aficionados ingleses y noruegos que vivieron una fiesta.
No quedaron espacios vacíos ya que el Mundial ha sido una fiesta y todas las selecciones han dado espectáculo.
El colorido de los noruegos fue impresionante y desde tempranas horas montaron el banderazo en las afueras del estadio de los Miami Dolphins.
Esta mexicana llegó con un mensaje especial para Erling Haaland, sin duda el jugador más querido del partido.
Como si estuvieran en Oslo, los noruegos se tomaron Miami para darle el aliento a la Selección que ha sido la revelación de la Copa del Mundo.
Estos vikingos con sus cuernos y cervezas en mano esperaron muchas horas para disfrutar del compromiso.
Los periodistas internacionales que le dan la cobertura al Mundial en la zona de prensa junto con los miles de aficionados esperando ingresar al estadio.
La extenista, Venus Williams, llegó al estadio para ver uno de los duelos más esperados del Mundial ya que los ingleses y noruegos venían haciendo un gran torneo.