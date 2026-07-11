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Vinkingos mexicanos, Saíd de protagonista y los famosos en el Noruega-Inglaterra

Desde Beckham a Venus Williams y el árbitro hondureño Saíd Martínez estuvieron presentes en el partidazo en Miami entre Inglaterra y Noruega

11 de julio de 2026 a las 17:09
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El ambiente en Miami fue espectacular. Los aficionados llegaron disfrazados de Vikingos para apoyar a Noruega, principalmente de los mexicanos que iban con los nórdicos después de ser eliminados por los ingleses.

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Los mexicanos están en todas partes y este llegó con la bandera para alentar a los noruegos luego de que Inglaterra despachara al Tri del campeonato Mundial.
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Los centroamericanos también dijeron presentes y estos chapines llegaron con banderas noruegas, pues son fanáticos de Erling Haaland.
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La belleza de las inglesas también estuvo presente en el estadio de Miami y esta chica se robó las miradas.
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Pero este sí se robó el show al llegar disfrazado de Vikingo y de Erling Haaland con la camisa del Manchester City.
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Los ingleses fueron mayoría en el estadio de Miami donde vivieron una enorme fiesta ante los noruegos.
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Estos jamaiquinos no perdieron la oportunidad y apoyaron a Inglaterra, pues son un país que tiene un vínculo con los británicos.
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Los ingleses estaban cocinándose en el calor de Miami que tenía una alta temperatura durante este partido.
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Disfrazado de Caballero Templario, este aficionado llegó al estadio y se robó miradas de los presentes.
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Los noruegos se identificaron bien, pero este aficionado parece más mexicano Azteca que Vikingo.
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Estos fanáticos de México llegaron disfrazados de Vikingos al estadio, causaron mucha gracia por lograron meterse contra los ingleses que lo eliminaron.
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El árbitro hondureño Saíd Martínez fue uno de los que llegó al estadio a disfrutar del partido, pues la FIFA les confirmó que estarán en todo el Mundial, concentrados y disfrutando de la competencia.
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El estadio de Miami estuvo abarrotado de aficionados ingleses y noruegos que vivieron una fiesta.
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No quedaron espacios vacíos ya que el Mundial ha sido una fiesta y todas las selecciones han dado espectáculo.
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El colorido de los noruegos fue impresionante y desde tempranas horas montaron el banderazo en las afueras del estadio de los Miami Dolphins.
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Esta mexicana llegó con un mensaje especial para Erling Haaland, sin duda el jugador más querido del partido.
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Como si estuvieran en Oslo, los noruegos se tomaron Miami para darle el aliento a la Selección que ha sido la revelación de la Copa del Mundo.
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Estos vikingos con sus cuernos y cervezas en mano esperaron muchas horas para disfrutar del compromiso.
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Los periodistas internacionales que le dan la cobertura al Mundial en la zona de prensa junto con los miles de aficionados esperando ingresar al estadio.
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La extenista, Venus Williams, llegó al estadio para ver uno de los duelos más esperados del Mundial ya que los ingleses y noruegos venían haciendo un gran torneo.
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