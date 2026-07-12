Técnico de Suiza habló sobre la polémica ante Argentina y revela qué le dijo Scaloni

En la conferencia de prensa posterior al partido y tras destacar el esfuerzo de sus dirigidos, el técnico fue lapidario con el accionar del VAR.

Luego de despedirse del Mundial 2026 tras caer ante Argentina en Kansas, el seleccionador de Suiza , Murat Yakin , cuestionó duramente la intervención del VAR en lo que fue la expulsión de Breel Embolo y consideró que esa decisión condicionó el desenlace del encuentro.

"Una regla inaceptable que se nos haya eliminado de esa manera. No se entiende lo que pasó, lo que hizo el árbitro. Esa regla destruyó el partido. No había razón para la amarilla. Esa situación era que siguiera la jugada y ya", apuntó.

El momento que generó la polémica y al que se refirió Yakin fue cuando Embolo simuló una falta que derivó en una amonestación de Leandro Paredes, aunque el volante argentino ni siquiera tocó al rival. Después de un llamado del VAR, el árbitro finalmente le quitó la tarjeta amarialla a Paredes y amonestó a Embolo, quien ya estaba amonestado, por lo que se fue expulsado.

"No diría que fueron favorecidos. Tuvimos un partido justo y abierto. Ambos equipos jugaron, pero el fútbol no fue el ganador hoy. Fuimos castigados por un error. Fue un momento decisivo que determinó el resultado del partido. Podemos quejarnos ahora, pero tengo que felicitar a Argentina", añadió el entrenador suizo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Sobre Embolo, Yakin reveló que el futbolista "estaba mal" cuando volvieron al vestuario. "No lo culpo. Es un jugador de equipo, está muy mal. Está roto. El error arbitral nos ha castigado a todos", sostuvo.