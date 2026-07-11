Troglio defiende con todo a Argentina tras polémicas: "Me causa gracia"

Pedro Troglio salió al paso de los señalamientos que apuntan a un supuesto favorecimiento arbitral hacia la Selección de Argentina durante la Copa del Mundo. El extécnico de Olimpia, en declaraciones concedidas al medio argentino El Clarín, defendió a la Albiceleste y recordó una de las experiencias más dolorosas de su carrera como futbolista. El entrenador argentino aseguró que le resulta llamativo escuchar este tipo de acusaciones y puso como ejemplo la final del Mundial de Italia 1990, en la que Argentina cayó ante Alemania. "La verdad es que me da mucha gracia cuando hablan de favoritismo para Argentina, sobre todo cuando estoy presente yo, que viví una situación terrible en el Mundial de 1990, donde perdemos una final del mundo a cuatro minutos del final con un penal inexistente".

Troglio también rechazó las teorías que involucran al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un supuesto plan para beneficiar a la Albiceleste durante el torneo, asegurando que el desarrollo de los partidos demuestra lo contrario. "Por eso la bronca, la sensación de tanta crítica o de tanta queja. No creo que Infantino haya preparado todo para que nosotros, perdiendo 2-0, demos vuelta en cuatro o cinco minutos el partido con un 3-2, donde los goles son todos regulares, pero si queremos, dejemos el último, cómo no". El exentrenador del Olimpia insistió en que las decisiones arbitrales forman parte del fútbol y que no existe un trato preferencial hacia la selección campeona del mundo. Además, consideró que la falta de simpatía hacia Argentina en algunos países alimenta este tipo de comentarios.