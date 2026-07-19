¿Mundial 2030 con 64 selecciones? Formato, fechas y estadios dónde se jugaría

La Copa Mundial de la FIFA de 2030 será un torneo sin precedentes. Por primera vez en la historia, la máxima fiesta del fútbol se jugará en seis países y tres continentes distintos. Esta decisión busca unir la organización moderna del torneo con la celebración de los 100 años del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930. Los anfitriones principales y encargados de organizar casi todo el torneo serán España, Marruecos y Portugal. Sin embargo, la pelota comenzará a rodar unos días antes en Sudamérica, con tres partidos especiales en Uruguay, Argentina y Paraguay para conmemorar el centenario.





¿Por qué se jugará en tantos países?



La razón principal es puramente sentimental e histórica. En 2030 se cumple un siglo desde que se jugó el primer Mundial. Por ello, la FIFA aprobó un festejo único: Uruguay: Albergará el partido inaugural y la ceremonia del centenario en Montevideo, como homenaje a ser el primer país anfitrión y el primer campeón del mundo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Argentina: Tendrá un partido en reconocimiento a su selección, que fue la subcampeona en aquella final de 1930. Paraguay: Recibirá otro encuentro debido a que allí se encuentra la sede de la Conmebol, la única confederación de fútbol que existía cuando nació el torneo. Clasificación directa: Gracias a este formato, las seis selecciones de los países sedes (España, Marruecos, Portugal, Uruguay, Argentina y Paraguay) ya tienen su boleto asegurado para el torneo.

Fechas clave y el reto del calendario



Para evitar que los largos viajes afecten a los futbolistas, la FIFA diseñó un calendario escalonado que le dará descanso a los equipos: 8 y 9 de junio de 2030: Se jugará la ceremonia del centenario y los tres partidos en Sudamérica. 13 y 14 de junio de 2030: Se realizará la ceremonia inaugural oficial y los primeros partidos en España, Marruecos y Portugal.



Los traslados: Las seis selecciones que jueguen en Sudamérica tendrán entre 11 y 12 días para viajar, descansar y adaptarse a Europa o África antes de su segundo partido. El resto de los equipos tendrá unos 5 o 6 días de descanso entre juegos. La gran final: Está programada para el domingo 21 de julio de 2030. Aunque la sede no está definida, España y Marruecos son los candidatos más fuertes. Queda totalmente descartado que se juegue en Sudamérica.

Estadios y posibles participantes

El Mundial de 2030 podría tener otra gran novedad: la FIFA analiza la posibilidad de expandir el torneo de 48 a 64 equipos. Si se mantiene el formato actual de 48 países, se jugarán 104 partidos; si se amplía a 64, la cantidad de encuentros aumentará de forma notable. En total, se planea utilizar 21 estadios, distribuidos de la siguiente manera: España tendrá 9 recintos, Marruecos 6, Portugal 3, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán 1 inmueble cada uno. Entre los estadios más grandes que vibrarán con el torneo se encuentran el imponente Hassan II en Casablanca (Marruecos) con capacidad para 115,000 espectadores, el renovado Camp Nou en Barcelona (España) con 105,000, y el legendario Monumental en Buenos Aires (Argentina) con más de 85,000 asientos.

¿Cómo es la clasificación en Concacaf?

La Concacaf otorga 6 boletos directos a la Copa del Mundo 2030 y 1 cupo adicional a repechaje intercontinental. Primera Ronda (2027): 11 selecciones (puestos 14 al 35 del ranking) juegan series de ida y vuelta. Los 11 ganadores avanzan. Segunda Ronda: Se suman los 11 ganadores y las 13 mejores selecciones del ranking (incluyendo a Honduras, México, y Estados Unidos). Se dividen en 6 grupos de 4 equipos para jugar partidos de ida y vuelta. Los 2 primeros de cada grupo avanzan.