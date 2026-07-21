¿Final arreglada? El papá de De Paul también habló de las teorías conspirativas

La arenga de Leo Messi antes de enferenta a España en la final del Mundial se ha viralizado por las redes sociales y algunos periodistas y aficionados argentinos aseguran que la Albiceleste fue presionada por la FIFA para perder el encuentro en el MetLife Stadium. Unas teorías conspirativas de las que también se ha pronunciado Roberto, el papá de Rodrigo de Paul, quien salió al cruce sobre todo lo que está rodeando en estos momentos al plantel argentino.

El "olvidémonos de todo" que gritó Messi a la salida del vestuario generó una gran cantidad de especulaciones sobre el verdadero sentido de esas palabras. En diálogo con el programa 'La mañana con Moria (El Trece)', Roberto dio detalles sobre el clima que se vivía puertas adentro del equipo tras la derrota. "Muy contento y orgulloso de todo lo que hicieron, son sensaciones encontradas. Estar tan cerca de un bicampeonato, terminar el partido, verlo llorar, verlo pedir perdón, a un padre le duele. Pero feliz porque ellos están felices de haberle dado tantas alegrías al pueblo argentino. Fueron 45 días muy intensos", dijo el padre de De Paul. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LA CHARLA DE MESSI