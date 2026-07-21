¿Final arreglada? El papá de De Paul también habló de las teorías conspirativas

La arenga de Leo Messi antes de enferenta a España en la final del Mundial se ha viralizado por las redes sociales y algunos periodistas y aficionados argentinos aseguran que la Albiceleste fue presionada por la FIFA para perder el encuentro en el MetLife Stadium.
Unas teorías conspirativas de las que también se ha pronunciado Roberto, el papá de Rodrigo de Paul, quien salió al cruce sobre todo lo que está rodeando en estos momentos al plantel argentino.
El "olvidémonos de todo" que gritó Messi a la salida del vestuario generó una gran cantidad de especulaciones sobre el verdadero sentido de esas palabras.
En diálogo con el programa 'La mañana con Moria (El Trece)', Roberto dio detalles sobre el clima que se vivía puertas adentro del equipo tras la derrota.
"Muy contento y orgulloso de todo lo que hicieron, son sensaciones encontradas. Estar tan cerca de un bicampeonato, terminar el partido, verlo llorar, verlo pedir perdón, a un padre le duele. Pero feliz porque ellos están felices de haberle dado tantas alegrías al pueblo argentino. Fueron 45 días muy intensos", dijo el padre de De Paul.
LA CHARLA DE MESSI
Consultado puntualmente sobre el significado de la particular arenga de Messi, Roberto fue contundente al descartar cualquier interpretación conspirativa.
"Yo creo que en este nivel de partidos y de competencia no hay nada de eso. Lo que pasa es que a veces te enfrentas con un mal día o las cosas no salen, pero no creo nada de eso. Después hay que contemplar muchas cosas; el clima era muy agobiante, son partidos", sostuvo.
El padre de De Paul también remarcó el estado emocional de su hijo luego de la caída y volvió a desestimar las versiones que circularon sin fundamento.
"Yo lo dejé hacer su duelo, estaba muy angustiado, muy nervioso. Como dije antes, estaba a un pasito de hacer más historia. Después lo demás para mí no existe, aparte conociendo a mi hijo, yo creo que si hubiera sabido algo de eso, no lo soportaría", aseguró.