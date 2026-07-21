Messi ya está en Argentina: así llegó el capitán tras dura caída en el Mundial

El delantero tocó tierra alrededor de las 6.30 hora local procedente de Miami, en el aeropuerto internacional de Rosario, y recorrió en una camioneta con cristales oscuros los pocos kilómetros que separan esa localidad de la de Fisherton, donde su familia tiene una residencia en un barrio exclusivo.

Leo Messi regresó a Argentina este martes desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026. El capitán regresó a su país en un avión privado que lo trasladó a Rosario, su ciudad natal, donde no tuvo contacto ni saludó a los fanáticos que aguardaron su llegada durante la madrugada.

De acuerdo a medios locales, Messi se quedará allí durante los próximos días junto a sus familiares para unas vacaciones antes de volver e incorporarse a los entrenamientos del Inter Miami.

No regresó en el mismo vuelo que trasladó el lunes por la tarde a Buenos Aires a gran parte del plantel y la delegación desde Nueva York, quienes fueron recibidos por una multitud exultante en los alrededores del aeropuerto internacional de Ezeiza, que los acompañó hasta el cercano predio de entrenamiento de la AFA.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", expresó el lunes en Instagram el futbolista de 39 años, quien rompió en llanto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras la derrota argentina en la prórroga de la final frente a España (1-0).

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Sin embargo, instó a quedarse con todo lo bueno: "Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".