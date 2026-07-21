Scaloni aclara todo: problemas internos, presiones antes de la final y su futuro

La selección argentina volvió a su país luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y el técnico Lionel Scaloni hizo un alto este martes para atender a los medios de comunicación que lo esperaban en las afueras del predio de la AFA. Desde el interior de su carro, el DT respondió a todo: sensaciones sobre el desenlace del torneo, despejó los rumores sobre supuestos conflictos e irregularidades antes de la final y se refirió nuevamente sobre su futuro. ccccc

Scaloni se desmarcó por completo cuando le consultaron acerca de posibles presiones que habrían condicionado el desarrollo del duelo contra España. "No veo redes y no tengo idea de presiones", dijo para dar por cerrado el tema. En esa misma línea, al ser consultado sobre supuestos roces o conflictos dentro del grupo, manifestó su asombro: "No puedo creer lo que me están preguntando". Durante la conferencia de prensa tras el partido, Scaloni dejó en duda seguir al frente del equipo. Y reconfirmó su decisión de cumplir con su contrato. "Hasta diciembre estamos acá", sostuvo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Y añadió: "Son cosas normales, que uno se replantea. Lo más importante de todo esto es como se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no".