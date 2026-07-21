Una figura de Argentina pone en duda su continuidad luego de perder el Mundial

Emiliano 'Dibu' Martínez, portero titular de la selección argentina, puso en duda su continuidad bajo los tres palos de la Albiceleste tras la derrota con España por la final del Mundial 2026, según publicó este martes en redes sociales.
"Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", afirmó el guardameta de 33 años en una publicación en Instagram que incluyó imágenes suyas en el estadio MetLife de Nueva Jersey donde cayó ante 'La Roja'.
"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad es que el dolor es difícil de explicar", dijo Martínez, quien contuvo 11 disparos españoles en el partido del domingo.
'Dibu', quien lloró desconsolado sobre el césped estadounidense, agregó: "Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".
La publicación llegó un día después del regreso de la delegación al país. Martínez arribó junto al resto del plantel y el cuerpo técnico el lunes por la tarde y fue recibido por una multitud de hinchas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.
Por el momento, a falta de una decisión oficial sobre su continuidad, su mensaje fue interpretado como una reflexión en caliente, pocas horas después de la caída en la final, aunque el interrogante ya quedó instalado.
Ahora, con el plantel iniciando el proceso de recuperación tras la frustración mundialista, el futuro del arquero del Aston Villa aparece como uno de los temas que marcarán el comienzo de un nuevo ciclo.
Mientras tanto, los hinchas esperan que pueda procesar el golpe y definir con tranquilidad cuál será el próximo paso de una historia que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la 'Scaloneta'.