"Cubarsí merece ganar el Balón de Oro; tuvo una temporada y un Mundial mejor que el mío"

El debate por el próximo Balón de Oro sigue creciendo y esta vez fue una leyenda del fútbol mundial ha dado a su favorito para ser elegido el mejor del mundo. Fabio Cannavaro, ganador del prestigioso premio en 2006, aseguró que el joven defensor español Pau Cubarsí merece quedarse con el galardón tras su extraordinaria temporada con el Barcelona y su papel clave en la conquista del Mundial 2026 con España.

El exzaguero italiano, considerado uno de los mejores defensores de la historia, comparó directamente la campaña del central español con la que él protagonizó hace dos décadas, cuando levantó la Copa del Mundo con Italia y posteriormente fue reconocido con el Balón de Oro. “Si gané el Balón de Oro después de ganar el Mundial y la liga, ¿por qué no puede Pau Cubarsí ganarlo?”, expresó Cannavaro al ser consultado sobre los candidatos al premio que entrega la revista France Football.

Lejos de quedarse allí, el campeón del mundo en Alemania 2006 sorprendió al afirmar que, a su juicio, Cubarsí incluso superó el nivel que él mostró durante el año de su consagración. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “En mi opinión, Cubarsí tuvo una temporada y un Mundial incluso mejor que el que yo tuve en 2006”, sostuvo el italiano, el único defensor que ha ganado el Balón de Oro en este siglo. Finalmente, Cannavaro fue contundente al elegir a su favorito para el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial.