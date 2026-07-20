Julián Álvarez da la cara tras perder la final y rompió el silencio al llegar a Argentina

"Agradecimiento eterno a todos los argentinos por estar siempre: alentando, apoyando y creyendo hasta el final", dijo el delantero del Atlético Madrid a través de su cuenta en Instagram.

El delantero Julián Álvarez expresó este lunes su agradecimiento a la afición argentina tras perder la final del Mundial con España el domingo y subrayó: "Vamos a levantarnos, a aprender y a seguir".

Álvarez dijo que soñaban con el bicampeonato y agregó: "Más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca, porque ganar es hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define".

"Nosotros vamos a levantarnos, a aprender y a seguir. Pase lo que pase, somos así. No entendemos la vida de otra manera: siempre para adelante, luchando por nuestra bandera y soñando con dejar a la Argentina en lo más alto", añadió.

Álvarez comenzó el Mundial como suplente de Lautaro Martínez pero recuperó la titularidad en el tercer partido de la fase de grupos, ante Jordania.

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Luego se mantuvo en el once inicial y fue mejorando su rendimiento, que alcanzó su pico máximo cuando anotó un gol agónico ante Suiza en el duelo de cuartos de final que le otorgó a la Albiceleste el pase a semifinales.