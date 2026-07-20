  1. Mundial 2026

Julián Álvarez da la cara tras perder la final y rompió el silencio al llegar a Argentina

El delantero de la selección de Argentina rompió el silencio tras perder la final del Mundial ante España.

Julián Álvarez da la cara tras perder la final y rompió el silencio al llegar a Argentina
20 de julio de 2026 a las 19:21

El delantero Julián Álvarez expresó este lunes su agradecimiento a la afición argentina tras perder la final del Mundial con España el domingo y subrayó: "Vamos a levantarnos, a aprender y a seguir".

"Agradecimiento eterno a todos los argentinos por estar siempre: alentando, apoyando y creyendo hasta el final", dijo el delantero del Atlético Madrid a través de su cuenta en Instagram.

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Álvarez dijo que soñaban con el bicampeonato y agregó: "Más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca, porque ganar es hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define".

"Nosotros vamos a levantarnos, a aprender y a seguir. Pase lo que pase, somos así. No entendemos la vida de otra manera: siempre para adelante, luchando por nuestra bandera y soñando con dejar a la Argentina en lo más alto", añadió.

Álvarez comenzó el Mundial como suplente de Lautaro Martínez pero recuperó la titularidad en el tercer partido de la fase de grupos, ante Jordania.

Luego se mantuvo en el once inicial y fue mejorando su rendimiento, que alcanzó su pico máximo cuando anotó un gol agónico ante Suiza en el duelo de cuartos de final que le otorgó a la Albiceleste el pase a semifinales.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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