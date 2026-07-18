Vozinha recibe sorpresiva oferta tras brillar en el Mundial: ellos quieren ficharlo

Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde, aseguró este viernes que después del histórico Mundial del equipo africano enfrentándose a España, Uruguay o Argentina ahora todos conocen sobre la existencia de su país.
"Esto es algo muy grande. Antes, el 90% de la gente no sabía dónde estaba Cabo Verde, ahora ya no es así. Este Mundial ha sido un viaje increíble para mí", expresó el guardameta durante un evento de leyendas del fútbol organizado por la FIFA en el Fan Fest del Rockefeller Center de Nueva York.
Vozinha, de 40 años, aseguró que aún no piensa en el retiro y espera definir su futuro en los próximo días. De hecho, el periodista Fabrizio Romano reveló que el arquero tiene ofertas del fútbol sudamericano, concretamente del Colo Colo.
La entidad chilena, donde milita el volante Arturo Vidal, envió una propuesta inicial a los agentes del caboverdiano y su entorno ha respondido con una contraoferta.
"Quiero uno o dos años más, incluso quizá tres, dependiendo de cómo responda mi cuerpo. Ahora mismo soy agente libre y estoy buscando un buen proyecto, espero encontrarlo pronto", explicó Vozinha.
Después de su gran partido ante España dejando la portería a cero, Vozinha empezó a ganar millones de seguidores en Instagram. Al terminar su participación mundialista, el portero cuenta con casi 30 millones de seguidores.
"Tengo que seguir siendo la persona que soy. Quiero agradecer a los seguidores el amor que me han demostrado a mí y a mi país", detalló.
Preguntado por la final del Mundial entre España y Argentina, dos equipos a los que se enfrentó, Vozinha dijo que quiere "que gane el mejor porque los dos equipos tiene mucha calidad" y apuntó que su favorita siempre será Cabo Verde.
"Messi es un jugador que no necesita presentación, para mí el mejor del mundo. Y él ha hecho eso más de 20 años y jugar contra él fue un gran placer para mí", cerró.