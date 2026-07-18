Vozinha recibe sorpresiva oferta tras brillar en el Mundial: ellos quieren ficharlo

Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde, aseguró este viernes que después del histórico Mundial del equipo africano enfrentándose a España, Uruguay o Argentina ahora todos conocen sobre la existencia de su país. "Esto es algo muy grande. Antes, el 90% de la gente no sabía dónde estaba Cabo Verde, ahora ya no es así. Este Mundial ha sido un viaje increíble para mí", expresó el guardameta durante un evento de leyendas del fútbol organizado por la FIFA en el Fan Fest del Rockefeller Center de Nueva York.

Vozinha, de 40 años, aseguró que aún no piensa en el retiro y espera definir su futuro en los próximo días. De hecho, el periodista Fabrizio Romano reveló que el arquero tiene ofertas del fútbol sudamericano, concretamente del Colo Colo. La entidad chilena, donde milita el volante Arturo Vidal, envió una propuesta inicial a los agentes del caboverdiano y su entorno ha respondido con una contraoferta. "Quiero uno o dos años más, incluso quizá tres, dependiendo de cómo responda mi cuerpo. Ahora mismo soy agente libre y estoy buscando un buen proyecto, espero encontrarlo pronto", explicó Vozinha. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE