Acertó todos los resultados de Argentina y predice al campeón del Mundial

Uno de los videntes que se hizo famoso durante el Mundial es Juan de Dios, quien adivinó todos los resultados del combinado argentino e hizo una alarmante predicción para la final frente a los españoles.
Tras echar a Inglaterra en unas semifinales de infarto, la selección de Argentina tendrá la gran posibilidad de defender la corona el próxima domingo ante España en la final de la Copa del Mundo que se jugará en el MetLife Stdium de Nueva Jersey.
La expectativa de los aficionados es muy grande y a lo largo del torneo las predicciones calentaron la previa de los partidos. En este caso, el vidente que acertó todos los resultados de la Albiceleste tuvo un vaticinio alarmante.
Juan de Dios viene adivinando los triunfos de Argentina durante el certamenta, brindo información a los hinchas sobre qué esperar y qué podría pasar en el trámite del juego. Por la importancia y la intensidad de esta final, las cartas fueron en esta sintonía.
De acuerdo con el reconocido tarotista, será un partido de "infarto" entre ambas selecciones y asegura que España es la favorita para imponerse sobre la vigente campeona pese a que cuenta con el mejor jugador de la historia.
"Amigos, las cartas nos hablan de un partido nada fácil para ambas selecciones. Nos habla de las cartas favorables a la selección de España. España no le va a dar un partido nada fácil a la selección argentina. Un partido muy infartante, un partido no apto para cardíacos, ni mucho menos para las personas nerviosas. Así que los nervios van a estar de punta", indicó de arranque mientras desplegaba su cartas sobre la mesa.
"Vemos a la selección de España que en el primer tiempo estaría marcado un gol, estaría con más energía. Vemos los enredos de la selección argentina. Vemos que las cartas están favoreciendo a la selección de España", añadió.
"Vemos a una selección de España que estaría saliendo con toda su energía, con toda su actitud. Vemos a la selección argentina muy nerviosoa, muy confusos. Estarían muy enredados. No estarían tan a la par con su misma selección", afirma el vidente.
Sin embargo, pese a este primer presagio complicado, la tendencia podría inclinarse para la Albiceleste por una cuota de "suerte".
"Un partido prácticamente igualado. Un partido donde las energías y la suerte están jugando de los dos lados, amigos. Vemos la energía para la selección de España, pero también le favorece la suerte a la selección de Argentina. Las energías están mitad y mitad para cada uno, amigos", explica Juan de Dios.
Para su conclusión final, una carta fue fundamental para cambiar la tendencia y llenó de expectativa a los fanáticos argentinos.
"Las cartas nos hablan de una España con todo su vigor, con toda su vitalidad. España estaría como favorita a coronarse como campeona del 2026 si no fuera por esta carta, amigos", apuntó el vidente antes de jugársela.
"Me la juego: me sale esta carta que favorece a la selección argentina. Amigos, domingo 19 de julio. La selección argentina levanta la copa. Argentina le gana a la selección de España", cerró Juan de Dios.
De acuerdo a sus aciertos previos, se convirtió en un tarotista de confianza y de referencia para los aficionados que confían en su visión. Él asegura que las cartas se inclinan por el bicampeonato de la Albiceleste, aunque España es la favorita.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni podría conseguir su cuarta estrella y la segunda de forma consecutiva si derrota a unos españoles que no han vuelto a jugar final mundialista desde que conquistaron el torneo en 2010.
El camino de Argentina para llegar hasta la final ha sido superando a equipos como Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos. Luego en 16avos eliminó a Cabo Verde, en octavos a Egipto, en cuartos a Suiza, en semis a Inglaterra y ahora ante 'La Roja' intentará revalidar el título en la final.