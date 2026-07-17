Acertó todos los resultados de Argentina y predice al campeón del Mundial

"Amigos, las cartas nos hablan de un partido nada fácil para ambas selecciones. Nos habla de las cartas favorables a la selección de España. España no le va a dar un partido nada fácil a la selección argentina. Un partido muy infartante, un partido no apto para cardíacos, ni mucho menos para las personas nerviosas. Así que los nervios van a estar de punta", indicó de arranque mientras desplegaba su cartas sobre la mesa.