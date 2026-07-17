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Barcelona cierra fichaje, futuro de Julián Álvarez y decisión de Olise con Real Madrid

Atlético de Madrid deja claro el futuro de Julián Álvarez y Olise ilusiona a todo Real Madrid: rumores y fichajes de Europa.

17 de julio de 2026 a las 14:18
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Atlético de Madrid deja claro el futuro de Julián Álvarez, Ter Stegen regresa, Barcelona cierra fichaje y Michael Olise ilusiona a todo Real Madrid: rumores y fichajes de Europa.
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Oficial: Johan Manzambi, fichaje récord para Emery - Revelación del Mundial y objetivo del Newcastle, el Aston Villa ficha al centrocampista suizo de 20 años por algo más de 60M€, el más caro de su historia.
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Oficial: Éderson dos Santos se queda y renueva con el Atalanta - Después de que fracasara su traspaso al Manchester United, el Atalanta ha anunciado la extensión del contrato del brasileño.
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Viejos conocidos en el entrenamiento del PSG - Renato Sanches vuelve del Panathinaikos y Kolo Muani del Tottenham, ambos en calidad de cedido. No obstante, se diferencian en la extensión de su contrato, ya que el del mediocentro portugués es hasta 2027 y el del delantero francés hasta 2028.
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El Besiktas sueña con Salah - El portero turco ya retirado, Rüştü Reçber, que jugó en el Besiktas, aseguró que el presidente del club, Serdal Adalı, habría cerrado el fichaje de Mohamed Salah. Además, otro guiño sobre la posible incorporación del faraón es que en el video de la presentación de Trossard se incluyen referencias a Egipto.

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Dominik Szoboszlai, 'red' hasta 2031 - Szoboszlai mejora su contrato con el Liverpool, ampliándolo hasta 2031. El mediocentro ofensivo húngaro de 25 años lleva jugados 147 partidos como ‘red’, en los que ha anotado 28 goles y repartido 26 asistencias.
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Konsa, objetivo del Arsenal - Según informa TeamTalk, el Arsenal, debido a la lesión de espalda de Saliba, tiene en el punto de mira al central del Aston Villa, Ezri Konsa. El jugador inglés de 28 años tiene un valor de mercado de 40 millones de euros.
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El Mallorca ata a Pablo Torre - El equipo bermellón anunció la continuidad del exfutbolista del Barcelona, uno de los futbolistas más diferenciales del equipo, con el objetivo de volver a Primera División.
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Savinho, cerca del Tottenham - Según Mail Sport, el Tottenham estaría cerca de cerrar el fichaje de Savinho por 65 millones de libras. En consecuencia, el Manchester City estaría buscando extremos para sustituir al brasileño de 22 años.
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Fabrizio Romano ya ha dado el "Here, we go" al fichaje de Jhon Durán por el Benfica. Llegará al conjunto lisboeta en calidad de cedido pero con una opción de compra no obligatoria. Su salario lo cubrirán a medias tanto Benfica como el club del que es propiedad, Al-Nassr. Este fin de semana pasará reconocimiento médico.
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OFICIAL / El Como de Cesc Fábregas ficha a Andrés Cuenca, del Barcelona. El equipo italiano llega a un acuerdo con la entidad azulgrana por la llegada del defensa a la Serie A. Viene de ganar el Europeo Sub-19 con España.
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El ​​​​​​alemán Marc Andre ter Stegen ha regresado a los entrenos del Barcelona, que en la víspera fue baja para solventar diferentes cuestiones antes de firmar por el Ajax de Amsterdam en las próximas horas o días.
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El Barcelona ha intensificado los contactos para cerrar definitivamente la contratación del extremo alemán Karim Adeyemi, quien el miércoles llegó a Barcelona y el jueves pasó la preceptiva revisión médica.
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JULIÁN ÁLVAREZ SE QUEDA EN EL ATLÉTICO DE MADRID - El conjunto rojiblanco ha publicado un video para confirmarlo y Gil Marín confirmó que el argentino no se moverá del club este verano: "Ni una oferta de 100 ni de 200 millones de euros".

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Álvaro Arbeloa pide también a César Palacios - Le ha solicitado al Fulham que tantee el posible fichaje del canterano madridista, según pudo saber AS. Cabe mencionar que el joven se une a su interés por Gonzalo García y Franco Mastantuono.
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SORPRESA: Foot Mercato asegura que Michael Olise mantiene el deseo de vestir la camiseta del Real Madrid cuanto antes, mientras que L'Équipe informó que el jugador conversó con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni para conocer de primera mano cómo es la actualidad del merengue y el ambiente dentro del vestuario.
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