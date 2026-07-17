Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: "Me puede dar un ataque"

El papá de la joya de la Selección de España ha reaparecido y destapó el verdadero motivo por el que no asistió a la Copa del Mundo 2026: "Me puede dar un atque...".
Y es que, el juvenil del Barcelona está a unos días de disputarse la final de la Copa del Mundo, pero hay algo que muchos no habían notado: la ausencia de Mounir Nasraoui, padre del jugador.
Lamine Yamal ha tenido la presencia de su mamá, hermano menor y el apoyo de su novia Inés García.
Y ya en la recta final, fue el mismo Mounir Nasraou, quien contó por qué no fue a apoyar a la Selección de España y a Lamine Yamal en la gran fiesta deportiva.
El padre del jugador es la gran ausencia desde las tribunas, pero revela que ha seguido el torneo: "Estoy orgulloso y agradecido por la gran victoria que ha tenido España. Contento en general por mi hijo y los jugadores, que han hecho un gran trabajo", dijo a 'Y ahora Sonsoles'.
"Me ha dicho que está orgulloso. Yo le he dicho: 'Yo estoy más orgulloso de ti. Gracias, Lamine. Y gracias a todos los que le han ayudado, han aportado y han estado ahí'", complementó.
Y continúa: "Es muy duro no poder estar ahí, pero me siento orgulloso porque está haciendo un gran trabajo, mostrando de dónde viene y lo que es":
"Piensas mucho en atrás y dices 'lo he logrado, gracias a Dios. Es mucho trabajo y mucho estrés durante la vida, pero ves que lo has superado y hay que estar orgulloso".
Asimismo, ha detallado el duro motivo por el que no fue al Mundial 2026, siendo esta una de las citas más importantes de su hijo en el fútbol.
"Soy epiléptico. Tengo que tomarme bastantes pastillas al día y me puede dar un ataque epiléptico por los nervios y la emoción", reveló al programa antes mencionado.
En la misma línea, relata los problemas que hubiera conllevado el haber asistido a la justa mundialista.
"Hay que pensarse las cosas bien y antes de viajar hay que pensar en mí, en él y en los que están alrededor. Voy a traer problemas; mejor estar en casa y verlo desde aquí", confesó.
El padre de Lamine Yamal siempre trata de estar acompañando a su hijo en su carrera, por ende, a muchos se les hizo extraño su ausencia en la justa mundialista.
Lamine Yamal, a sus 19 años, ya se estrenó en una Copa del Mundo como goleador y disputará a su corta edad la final.
La final es el próximo domingo 19 de julio ante la Argentina de Lionel Messi en el Estadio de Nueva York.