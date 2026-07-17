  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Mundial 2026

Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: "Me puede dar un ataque"

El papá de la joya del Barcelona ha reaparecido y destapó la razón por la que no pudo asistir al Mundial 2026 a apoyar a su hijo.

17 de julio de 2026 a las 06:37
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
1 de 15

El papá de la joya de la Selección de España ha reaparecido y destapó el verdadero motivo por el que no asistió a la Copa del Mundo 2026: "Me puede dar un atque...".
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
2 de 15

Y es que, el juvenil del Barcelona está a unos días de disputarse la final de la Copa del Mundo, pero hay algo que muchos no habían notado: la ausencia de Mounir Nasraoui, padre del jugador.
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
3 de 15

Lamine Yamal ha tenido la presencia de su mamá, hermano menor y el apoyo de su novia Inés García.
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
4 de 15

Y ya en la recta final, fue el mismo Mounir Nasraou, quien contó por qué no fue a apoyar a la Selección de España y a Lamine Yamal en la gran fiesta deportiva.
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
5 de 15

El padre del jugador es la gran ausencia desde las tribunas, pero revela que ha seguido el torneo: "Estoy orgulloso y agradecido por la gran victoria que ha tenido España. Contento en general por mi hijo y los jugadores, que han hecho un gran trabajo", dijo a 'Y ahora Sonsoles'.
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
6 de 15

"Me ha dicho que está orgulloso. Yo le he dicho: 'Yo estoy más orgulloso de ti. Gracias, Lamine. Y gracias a todos los que le han ayudado, han aportado y han estado ahí'", complementó.
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
7 de 15

Y continúa: "Es muy duro no poder estar ahí, pero me siento orgulloso porque está haciendo un gran trabajo, mostrando de dónde viene y lo que es":
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
8 de 15

"Piensas mucho en atrás y dices 'lo he logrado, gracias a Dios. Es mucho trabajo y mucho estrés durante la vida, pero ves que lo has superado y hay que estar orgulloso".
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
9 de 15

Asimismo, ha detallado el duro motivo por el que no fue al Mundial 2026, siendo esta una de las citas más importantes de su hijo en el fútbol.
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
10 de 15

"Soy epiléptico. Tengo que tomarme bastantes pastillas al día y me puede dar un ataque epiléptico por los nervios y la emoción", reveló al programa antes mencionado.
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
11 de 15

En la misma línea, relata los problemas que hubiera conllevado el haber asistido a la justa mundialista.
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
12 de 15

"Hay que pensarse las cosas bien y antes de viajar hay que pensar en mí, en él y en los que están alrededor. Voy a traer problemas; mejor estar en casa y verlo desde aquí", confesó.
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
13 de 15

El padre de Lamine Yamal siempre trata de estar acompañando a su hijo en su carrera, por ende, a muchos se les hizo extraño su ausencia en la justa mundialista.
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
14 de 15

Lamine Yamal, a sus 19 años, ya se estrenó en una Copa del Mundo como goleador y disputará a su corta edad la final.
Padre de Yamal revela el motivo de su ausencia en el Mundial: Me puede dar un ataque
15 de 15

La final es el próximo domingo 19 de julio ante la Argentina de Lionel Messi en el Estadio de Nueva York.
Cargar más fotos