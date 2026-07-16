Así está la casa y el humilde barrio donde creció Messi en Rosario

De acuerdo con La Nación, para los que desean explorar por la casa se sitúa en las calles Azara y Buenos Aires. Luego basta doblar en una esquina para encontrarse con Lavalleja, que es un pasaje de dos cuadras. Como no hay demasiado lugar para estacionar, conviene dejar el auto junto a una canchita de fútbol y caminar hasta encontrarla.