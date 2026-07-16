Así está la casa y el humilde barrio donde creció Messi en Rosario

Ubicada en el sur de Rosario, la vivienda donde pasó su infancia conserva la esencia de sus orígenes y se convirtió en una parada obligada para los aficionados y turistas.
Con un gol de Enzo Fernández y otro de Lautaro Martínez, tras las asistencias de Leo Messi, la selección de Argentina firmó una remontada histórica en Atlanta y derrotó a Inglaterra por 2-1 para disputar por segunda vez consecutiva la final del Mundial y defender la corona.
Pese a que había anunciado su retiro de la Albiceleste en 2016 ya que los resultaados no lo seguían, Messi volvió poco tiempo después y desde entonces ha ganando todo los títulos posibles con el equipo nacional y este domingo sueña con conquistar el bicampeonato.
Unos sueños que tenía desde que era un adolescente en su natal barrio La Bajada, en la zona sur de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Exactamente ahí creció uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
La vivienda donde Messi pasó su infancia conserva la esencia de sus orígenes y forma parte de un recorrido turístico que reconstruye los primeros años de vida del capitán argentino.
Mientras el '10' sigue escribiendo capítulos históricos en los Mundiales, miles de fanáticos vuelven la mirada hacia el lugar donde comenzó todo: la casa en la que creció en Rosario, mucho antes de convertirse en campeón del mundo y una de las figuras más importantes del deporte.
Lejos de las mansiones que hoy forman parte de su patrimonio inmobiliario, la vivienda donde pasó sus primeros años refleja una historia de esfuerzo, familia y barrio.
Ubicada en el tradicional barrio La Bajada, la propiedad se transformó con el tiempo en un punto de interés para turistas y seguidores que buscan conocer los orígenes del astro argentino que estaría disputando la última Copa del Mundo de su carrera.
La casa se encuentra sobre la actual calle Lavalleja al 500. Una construcción sencilla, de líneas rectas, con fachada de cemento, postigos de madera y una reja decorada con camisetas y banderas argentinas que los aficionados fueron dejando con el paso del tiempo.
El domiclio mantiene una estética modesta y conserva buena parte de la imagen que tenía cuando Messi era apenas un niño. En el barrio aseguran que permanece cerrada desde hace años y que ya no es habitada por la familia. (Foto La Nación)
Lo que más llama la atención es el contraste entre la sencillez del lugar y la magnitud de la carrera que construyó quien vivió allí durante sus primeros años.
Cabe mencionar que la antigua vivienda del futbolista es de dos plantas y los hinchas argentinos pintaron un mural gigante que lo homenajea.
De acuerdo con La Nación, para los que desean explorar por la casa se sitúa en las calles Azara y Buenos Aires. Luego basta doblar en una esquina para encontrarse con Lavalleja, que es un pasaje de dos cuadras. Como no hay demasiado lugar para estacionar, conviene dejar el auto junto a una canchita de fútbol y caminar hasta encontrarla.
En este humilde barrio de Rosario es donde Messi creció, estudió y dio sus primeras pinceladas en los "potreros". El lugar se ha convertido en algo sagrado para sus habitantes, quienes esperan que el delantero pueda pasar algun día para compartir con ellos.
Una imagen que muestra el festejo de los rosarinos frente a la vivienda de Messi cuando se consagraron campeones del Mundo en Qatar 2022. (Foto La Nación)
El astro de 39 años suele volver a Rosario durante las vacaciones, pero ahora en el exclusivo barrio cerrado Kentucky Club de Campo, ubicado en la localidad de Funes. Esta propiedad, conocida popularmente como "La Fortaleza", fue diseñada especialmente para garantizar el hermetismo y el descanso de su familia.