Vale 200 millones y se fue en blanco: no marcaron un solo gol en el Mundial

Grandes figuras llegaron al Mundial 2026 con altas expectativas, pero varias se estrellaron y se despidieron del campeonato sin poder firmar un solo tanto.
El colombiano Luis Suárez se cansó de hacer goles en la temporada anterior con el Sporting de Portugal (33), pero en el Mundial la mecha se apagó. No pudo aportarle nada al cuadro cafetero que quedó eliminado en octavos de final ante Suiza en penales.
Omar Marmoush, delantero del Manchester City, disputó 325 minutos durante el certamen y fue incapaz de mecer las redes. La selección de Egipto regresó a casa tras sufrir una "polémica" eliminación ante Argentina en octavos.
Antoine Semenyo, que también pertenece al Manchester City, se despidió del torneo tras caer en 16avos de final contra Colombia. El delantero ghanés también se fue sin poder firmar una diana.
Gabriel Ávalos sumó 141 minutos con la selección de Paraguay en el Mundial, pero dijo adiós sin saber lo que es anotar un tanto. El conjunto sudamericano fue eliminado por Francia en los octavos de final.
La selección de Irán afrontó problemas para disputar sus partidos de frase de grupos en Estados Unidos, algo que habría afectado en el rendimiento de su capitán, el delantero Mehdi Taremi, quien no logró anotar goles.
Darwin Núñez y la selección uruguaya fueron una de las grandes decepciones de la Copa del Mundo. La 'Celeste' fue eliminada en la fase de grupos y el delantero de 27 años disputó un total de 156 minutos sin marcar un tan solo tanto.
Noruega llegó hasta los cuartos de final donde se estrelló contra Inglaterra y uno de los señalados fue Alexander Sorloth. El atacante del Atlético de Madrid quedó marcado por una jugada en la que pudo habilitar a un Erling Haaland que tenía mejores opciones de anotar, pero él decidió disparar y se despidió sin goles.
El capitán de Senegal, Sadio Mané, fue titular en todos los encuentros hasta que cayeron eliminados en 16avos contra Bélgica. Tiene 34 años y posiblemente haya disputado su último Mundial y sin anotar goles.
Enner Valencia disputó la última Copa del Mundo de su carrera con la selección de Ecuador y en el amargo recuerdo quedará que se fue sin goles. Tras caer contra México en 16avos, el delantero de 36 años no pudo contener las lágrimas por su última noche mundialista.
Panamá fue la única selección que no pudo celebrar goles en el Mundial, por lo que sus delanteros como José Fajardo o Cecilio Waterman se fueron en blanco.
Además de Arda Guler y Kenan Yildiz, Turquía se aferraba a su delantero Kerem Aktürkoğlu, quien tuvo una de las peores actuaciones de su trayectoria en el certamen. Sin pena ni gloria para el jugador del Fenerbahce.
Lo mismo ocurría con Bosnia y Herzegovina. Al no depender ya de Edin Dzeko, que disputó el último Mundial a sus 40 años, el equipo europeo apostaba por Ermedin Demirović, pero el punta del Stuttgart no hizo goles.
Endrick saltaba del banquillo de Brasil como revulsivo y tuvo un par de oportunidades para anotar, como el tremendo fallo frente a Noruega en octavos. Se despidió sin poder marcar en su primera Copa del Mundo.
Uno de los cambios cantados de Javier Aguirre en México que nunca funcionó. Santi Giménez sumó 117 minutos en cuatro partidos, sin poder anotar. Tras la eliminación en los octavos, el delantero del Milan fue objeto tanto de críticas por su rendimiento como de preocupación por una fuerte lesión sufrida en el último duelo ante Inglaterra.
Borrado completamente por España en las semifinales, Michael Olise se despidió sin marcar. Aunque dio cinco asistencias, no supo lo que es festejar un tanto en su primer Mundial y fue sustituido en el último encuentro. A pesar de todo, su equipo, el Bayer Múnich, pide 200 millones de euros por su venta y clubes como Real Madrid valoran negociar el traspaso.
Compañero de Lautaro Martínez en la delantera del Inter, Marcus Thuram tuvo una participación muy limitada con Francia en el Mundial. Apenas disputó un partido en la fase de grupos sin poder mecer las redes.
Delantero titular del Newcastle, el espigado Nick Woltemade fue uno de los "villanos" en la tanda de penales ante Paraguay donde Alemania quedó eliminado y se despidió sin poder anotar un solo tanto.