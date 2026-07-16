¡Vuelta a la página! Olimpia pone la mirada en Motagua tras regresar a Honduras

¡Olimpia pone la mirada en la Supercopa! Así arribó el león al Aeropuerto de Palmerola tras disputar los amistosos en Estados Unidos.
El Club Olimpia Deportivo arribó este jueves a Honduras, luego de disputar sus primeros dos amistosos de pretemporada en Estados Unidos.
Eduardo Espinel encabezó la llegada del Rey de Copas al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Cristian Canales, uno de los fichajes merengues, vio minutos en la pretemporada de Olimpia.
José Raúl García, el otro contención merengue de Olimpia, también vio minutos ante Cincinnati.
Félix García es otro de los laterales derechos que tiene Olimpia para encarar la Copa Centroamericana.
A pesar de estar lesionado, Jorge Álvarez viajó con el grupo a Estados Unidos. El volante blanco estará listo para el inicio de la temporada.
Yustin Arboleda se mantiene en las filas del Rey León para el Apertura y la Copa Centroamericana.
Edwin Rodríguez vio minutos en los dos partidos de Olimpia en la gira en Estados Unidos. Es uno de los pilares melenudos.
Rodríguez ha tenido rodaje en los últimos meses con la Selección Nacional y el Club Olimpia Deportivo.
Olimpia perdió por goleadas ante Cincinnati y Houston Dynamo en sus primeros dos partidos de preparación.
Olimpia dentro de una semana se medirá ante Motagua por la Supercopa de Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
El duelo es el jueves 23 de julio a las 7 de la noche en el recinto capitalino. Los merengues y azules van por el primer título de la temporada.
Jorge Benguché llegó escuchando música al Aeropuerto Internacional de Palmerola. Bien relajado el toro.
Édrick Menjívar, uno de los capitanes blancos, se mostró tranquilo en su llegada a suelo catracho.
Edwin Lobo vio acción en los partidos de preparación del Rey de Copas en suelo americano.
Kevin Guity, al igual que Edwin Rodríguez, ha tenido dos meses de mucha acción deportiva con Olimpia y la Bicolor Hondureña.
Onan Rodríguez y Jack Baptiste llegaron juntos al Aeropuerto Internacional de Palmerola.