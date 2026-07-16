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¡Vuelta a la página! Olimpia pone la mirada en Motagua tras regresar a Honduras

Olimpia arribó este jueves a Honduras tras jugar sus primeros amistosos de pretemporada en Estados Unidos.

16 de julio de 2026 a las 14:18
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¡Olimpia pone la mirada en la Supercopa! Así arribó el león al Aeropuerto de Palmerola tras disputar los amistosos en Estados Unidos.

 FOTOS: DAVID ROMERO
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El Club Olimpia Deportivo arribó este jueves a Honduras, luego de disputar sus primeros dos amistosos de pretemporada en Estados Unidos.

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Eduardo Espinel encabezó la llegada del Rey de Copas al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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Cristian Canales, uno de los fichajes merengues, vio minutos en la pretemporada de Olimpia.

 Mario O. Figueroa
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José Raúl García, el otro contención merengue de Olimpia, también vio minutos ante Cincinnati.
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Félix García es otro de los laterales derechos que tiene Olimpia para encarar la Copa Centroamericana.
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A pesar de estar lesionado, Jorge Álvarez viajó con el grupo a Estados Unidos. El volante blanco estará listo para el inicio de la temporada.

 Mario O. Figueroa
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Yustin Arboleda se mantiene en las filas del Rey León para el Apertura y la Copa Centroamericana.

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Edwin Rodríguez vio minutos en los dos partidos de Olimpia en la gira en Estados Unidos. Es uno de los pilares melenudos.

 Mario O. Figueroa
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Rodríguez ha tenido rodaje en los últimos meses con la Selección Nacional y el Club Olimpia Deportivo.

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Olimpia perdió por goleadas ante Cincinnati y Houston Dynamo en sus primeros dos partidos de preparación.
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Olimpia dentro de una semana se medirá ante Motagua por la Supercopa de Honduras, en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

 Mario O. Figueroa
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El duelo es el jueves 23 de julio a las 7 de la noche en el recinto capitalino. Los merengues y azules van por el primer título de la temporada.
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Jorge Benguché llegó escuchando música al Aeropuerto Internacional de Palmerola. Bien relajado el toro.
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Édrick Menjívar, uno de los capitanes blancos, se mostró tranquilo en su llegada a suelo catracho.
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Edwin Lobo vio acción en los partidos de preparación del Rey de Copas en suelo americano.
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Kevin Guity, al igual que Edwin Rodríguez, ha tenido dos meses de mucha acción deportiva con Olimpia y la Bicolor Hondureña.

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Onan Rodríguez y Jack Baptiste llegaron juntos al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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