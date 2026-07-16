Intentan asaltar la casa de Yamal y su padre rompe el silencio: "No he robado"

El padre de Lamine Yamal ha roto su silencio tras el intento de robo en el chalet. Visiblemente molesto por la situación, Mounir Nasraoui, que no ha podido acompañar a su hijo al Mundial 2026 espondió a las cámaras de 'Y ahora Sonsoles': "Yo no he robado. Yo he cogido chatarra, pero ir a robar a la gente en sus casas no lo he hecho".