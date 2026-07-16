Intentan asaltar la casa de Yamal y su padre rompe el silencio: "No he robado"

Unos ladrones intentan robar en la casa de Lamine Yamal en Esplugues de Llobregat y su padre explica todo lo sucedido
La casa del futbolista del Barça Lamine Yamal en Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha sufrido esta pasada madrugada un intento de robo, que se ha visto frustrado por el personal de seguridad privada del jugador.
A raíz de este intento de robo con fuerza, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación, ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.
Según el citado medio, un vigilante vio en las cámaras de seguridad a dos personas con pasamontañas encaramadas en uno de los muros de la vivienda del futbolista. Al ser sorprendidos, los ladrones huyeron rápidamente del lugar.
Tras estos hechos, que se produjeron hacia las cuatro de la madrugada, el personal de seguridad privada de Lamine Yamal avisó a los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo del caso por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.
El intento de robo se ha producido pocas horas después del partido de la semifinal del Mundial entre la selección de España y la de Francia, que disputó Lamine Yamal.
Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que esta madrugada se han producido también otros intentos de robo con fuerza en viviendas situadas en la misma zona en la que vive el jugador del Barça, una urbanización de lujo.
Por lo que todavía no se puede determinar si los ladrones sabían que se trataba de la casa de Yamal o si los autores de estos robos son los mismos.
El padre de Lamine Yamal ha roto su silencio tras el intento de robo en el chalet. Visiblemente molesto por la situación, Mounir Nasraoui, que no ha podido acompañar a su hijo al Mundial 2026 espondió a las cámaras de 'Y ahora Sonsoles': "Yo no he robado. Yo he cogido chatarra, pero ir a robar a la gente en sus casas no lo he hecho".
Mounir aseguró que desconocía por completo lo ocurrido hasta que la noticia apareció en los medios de comunicación. "Ya he llamado a los abogados y han hecho su trabajo", explicó, antes de calificar a los presuntos autores como "dos sinvergüenzas".
Quien también quiso tranquilizar a los seguidores del futbolista fue Abdul, tío de Lamine Yamal. En una intervención telefónica en directo en el mismo espacio televisivo, aseguró que la familia se enteró de lo sucedido por los medios de comunicación y quiso dejar claro que la vivienda nunca estuvo desprotegida.
"No sabíamos nada, pero la casa no está vacía. Hay dos personas de seguridad y el padre va cada dos días a vigilar. Lo intentaron, pero no pudieron entrar; es muy difícil", explicó.
Abdul añadió que todavía no había podido hablar con su sobrino, aunque sí con su hijo, e insistió en lanzar un mensaje de tranquilidad: "Lo bueno es que hay seguridad en el domicilio y no pasó nada; es muy complicado entrar en una casa como esta", concluyó.
Del mismo modo, el padre de Yamal, Mounir Nasraoui, padre del extremo del FC Barcelona, no ha podido viajar a Estados Unidos y ha explicado los motivos en una entrevista exclusiva para 'Y ahora Sonsoles'.
Antes de hablar de su situación, quiso felicitar a la selección por el pase a la final y mostró el orgullo que siente por su hijo: "Estoy muy orgulloso y agradecido por la gran victoria que ha tenido España. Estoy contento en general por mi hijo y por los jugadores que han hecho un gran trabajo".
Mounir recordó que padece epilepsia y que realizar un viaje de estas características podría poner en riesgo su salud.
"Creo que Los Ángeles están a 18.000 kilómetros, imagínate, es muy duro para mí no estar ahí con él. Yo soy una persona epiléptica y tengo que tomarme bastantes pastillas al día y a veces me puede dar un ataque epiléptico. Ahora mismo puedo estar tranquilo, y de los nervios y la emoción me puede dar un ataque".