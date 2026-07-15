La roja que el VAR no revisó, la salvada del partido y magia de Messi con Argentina

EN FOTOS: Las jugadas polémicas que el VAR no revisó, la roja que discute Inglaterra, la remontada de Argentina y la magia de Messi para avanzar a la final del Mundial 2026.
Los aficionados de Argentina regalaron un ambientazo en Atlanta previo al duelo de las semifinales ante Inglaterra.
Pero las inglesas no se quedaron atrás y también alentaron a los suyos para buscar una nueva final en la Copa del Mundo.
El partido empezó bien caliente con una bronca entre jugadores de Inglaterra y Argentino por una falta fuerte de Enzo Fernández.
Una jugada muy polémica que se discute en redes sociales porque podría ser roja tras manotazo en la cara de Enzo a Anderson. Sin embargo, Archivo VAR dijo que "el argentino se la juega, no existe la intensidad necesaria para considerarlo uso de fuerza excesiva."
Otra jugada polémica en el primer tiempo fue esta imagen de Anderson a Messi. "Se trata de una acción en la que el inglés pasa el balón y, con la inercia, golpea al argentino, que invade su zona de influencia", empezó diciendo Archivo VAR.
Y cerró: "No solo no es roja directa, sino que ni siquiera es infracción"
SE ARMÓ LA BRONCA: Jugadores de Inglaterra y de Argentina discuten este miércoles, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta
A Ismail Elfath se le criticó en este partido porque dejó las tartejas amarillas en el vestuario en un Inglaterra - Argentina con muchísimas interrupciones.
Lionel Messi no estaba nada contento con el primer tiempo que había tenido él y su selección.
Bellingham fue otro quien estuvo desaparecido y que recibió muchas faltas por parte de los jugadores de Argentina.
En el complemento, el partido fue más abierto. La anotación llegó al minuto 55 tras una brillante acción por la banda de Morgan Rogers, que envió un preciso centro al área.
Gordon anticipó a la defensa argentina y definió con autoridad para vencer al guardameta Emiliano "Dibu" Martínez, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.
El conjunto inglés aprovechó los espacios que dejó la Albiceleste en su intento por igualar el marcador y volvió a golpear con una jugada colectiva bien elaborada. La conexión entre Rogers y Gordon terminó siendo determinante.
Inglaterra era mejor en el partido y su resultado era más que merecido en Atlanta.
Luego de gol, Djed Spence hizo la salvada del partido hasta el momento. El lateral izquierdo se le barrió a Giuliano Simeone justamente cuando iba a disparar.
Todos los ingleses festejaron esta barrida como un gol.
Otro susto para los ingleses fue el poste de MacAllister al minuto 65'. Un disparo que pintaba para gol, pero que todo se le negaba a Argentina.
Nico Gónzalez también avisó y Pickford hizo una gran sacada para mantener la ventaja.
Y tanto va al cantaro al río que todo se terminó rompiendo. Enzo Fernández soltó un derechazo imparable para Pickford que se lanzó para la foto y este era el empate de los argentinos ante unos ingleses que se metieron atrás después del gol.
Los argentinos se fueron con todo a buscar la remontada tras igualar el marcador.
En el 90+1 Lautaro Martínez, quien había ingresado en el 80', anotó de cabeza el 2-1 tras un gran pase de Messi con su derecha. Pickford y la defensa inglesa no pudo hacer nada.
Más allá de que no tuvo el partido deseado, Messi hizo dos asistencias en el partido y siendo el jugador determinante para la remontada espectacular de Argentina.
Tras este resultado, Argentina se enfrentará ante la España de Yamal por la gran final del mundo. La Roja va por segunda estrella, Messi va por conquistar la cuarta.